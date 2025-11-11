RC Lens : bientôt un nouvel international chez les Sang et Or et un coup dur pour Sage ?

Auteur d’un très bon début de saison avec le RC Lens, le défenseur central Malang Sarr attend une convocation de la sélection sénégalaise. Et elle devrait bientôt arriver !

Au RC Lens, il est beaucoup question du retour de Florian Thauvin en équipe de France. Revenu en Ligue 1 cet été après plusieurs saisons à l’étranger, au Mexique et en Italie, le gaucher a renoué avec les Bleus six ans après sa dernière sélection, lors du match contre l’Azerbaïdjan (3-0) en octobre. Il avait d’ailleurs marqué un but superbe. Titulaire contre l’Islande (2-2) quatre jours plus tard, il a de nouveau été convoqué pour la parenthèse internationale de novembre.

Sarr attend un appel du Sénégal

Mais selon l’Equipe, un autre Lensois pourrait très prochainement répondre à l’appel du drapeau. Il s’agit de Malang Sarr. Sur X, Loïc Tanzi a écrit à son sujet : « Après son très bon début de saison, Malang Sarr (Lens) continue de croire à un avenir en sélection national avec le Sénégal. L’ancien Niçois est suivi mais il n’a encore jamais reçu (ni refusé) de convocation ».

Né à Nice, Malang Sarr a été international… français dans toutes les catégories de jeunes, jusqu’aux U21, compilant au total 43 caps. Mais il a visiblement décidé de représenter le pays de ses parents et pourrait donc participer à la prochaine CAN, au Maroc, qui débutera fin décembre. Ce ne serait pas une bonne nouvelle pour le RC Lens…