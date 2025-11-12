Aucun autre club n’a formé plus de joueurs évoluant en L1 que le Stade Rennais. Les Rouge et Noir dominent des pointures comme le PSG et l’OL.

Le Stade Rennais est l’un des meilleurs clubs formateurs de France, ce n’est pas une nouvelle. Mais depuis quelques années, le Paris Saint-Germain a rattrapé son retard alors que l’Olympique Lyonnais, autrefois une référence, a reculé dans la hiérarchie. La Fédération publie chaque année un classement des meilleurs clubs formateurs. Mais il y a une autre façon de jauger de la qualité d’une pépinière : le nombre de ses représentants en Ligue 1.

Rennes, club formateur le plus représenté en L1

Le compte X MétéoFoot a fait les comptes et, à ce petit jeu, c’est bien le Stade Rennais qui pointe en tête avec 19 joueurs formés à la Piverdière évoluant dans les 18 clubs de l’élite. Le PSG est 2e avec 17 joueurs formés en son sein évoluant en L1, l’OL et le LOSC 15, le TFC 13, Le Havre, le FC Nantes et le RC Lens 12. Il s’agit d’une sacrée performance pour les Rouge et Noir, dont deux des plus beaux fruits, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, ont été sacrés champions d’Europe avec le PSG, le premier remportant le Ballon d’Or 2025, le second le Golden Ball.

Le plus intéressant est que la majorité de ces joueurs évoluent encore au SRFC. De façon ironique, le FC Nantes figure dans le Top 10 avec 12 joueurs formés à la Jonelière, dont 2 évoluent au Stade Rennais (Quentin Merlin et Valentin Rongier)…