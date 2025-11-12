En échec à Nottingham Forest, où il a été transféré cet été en provenance du Stade Rennais, Arnaud Kalimuendo pourrait revenir en Ligue 1 cet hiver, dans un club en concurrence directe avec le SRFC.

C’est peu dire que l’aventure d’Arnaud Kalimuendo en Angleterre est un fiasco. Transféré à Nottingham Forest moyennant 30 M€ mi-août, l’ancien attaquant du Stade Rennais n’a inscrit aucun but et n’a démarré qu’une seule rencontre, en Europa League. Il passe le plus clair de son temps sur le banc de touche, à regarder une formation en pleine crise (avant-dernière de Premier League), qui est en déjà à son troisième manager (Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche). Le mieux pour lui est de partir cet hiver et, ça tombe bien, Nottingham est du même avis. Selon Ekrem Konur, plusieurs clubs seraient intéressés.

Nice le voudrait en prêt

D’après le journaliste turc spécialisé dans les transferts, le VfB Stuttgart souhaiterait se le faire prêter avec option d’achat. Le FC Séville, Bologne et… l’OGC Nice seraient également sur les rangs. Un retour en France ne semble pas être une priorité pour Kalimuendo, qui avait hâte de faire des expériences à l’étranger. Mais si ça se faisait, ce serait un rude coup pour le Stade Rennais. En effet, les autres Rouge et Noir de la Ligue 1 boxent dans la même catégorie que le SRFC. Ils sont d’ailleurs l’un derrière l’autre au classement (Rennes est 8e, Nice 9e, à un point).

Un retour de Kalimuendo au Stade Rennais est-il envisageable ? Non dans la mesure où le club s’est renforcé au poste d’attaquant cet été avec les recrutements de Breel Embolo et Estéban Lepaul, sans parler de l’éclosion de Kader Meïté. La page est tournée, sans rancune… sauf s’il signe à Nice et fait des misères au Stade Rennais !