L’inquiétude grandit à Marseille autour de Nayef Aguerd (29 ans). Déjà touché par une pubalgie, le défenseur international marocain de l’OM est contraint au repos forcé.

Panique à bord au sujet de Nayef Aguerd ? Si le défenseur de l’OM est au repos forcé et reste bien pris en charge par la sélection marocaine, Walid Acherchour estime que le pire est peut-être encore à venir pour son état de santé. Dans l’émission After Foot, le chroniqueur de RMC Sport a fait part de ses craintes quant à la gestion du joueur de 29 ans pour la suite de cette saison à risques.

Un enchaînement fatal à Aguerd ?

« La pubalgie, les douleurs, De Zerbi qui en a parlé en conférence de presse en disant qu’il faut le protéger. On sait l’ampleur de la CAN », a-t-il rappelé, avant d’élargir son propos. C’est le taulier du Maroc et de l’OM et on sait qu’il y a de grandes échéances pour les deux équipes, avec la Coupe du Monde en fin de saison. J’ai très, très peur pour Aguerd, déjà très fragile physiquement. Ce n’est pas sur la fiabilité sur le terrain que je suis inquiet mais sur l’enchaînement et la responsabilité qu’il va avoir pour remplir des objectifs très haut. »

« Je ne vois pas comment cela peut s’améliorer… »

Pour Acherchour, la situation du défenseur est tout simplement intenable sur la durée. « Quoi qu’il arrive, que ça se passe bien ou pas bien avec le Maroc à la CAN, je ne vois pas comment cela peut s’améliorer sur le plan physique et mental avec toute la charge que cela représente. » Entre un OM ambitieux en Ligue des Champions et une sélection marocaine en quête de gloire continentale puis mondiale, Aguerd se retrouve face à un défi colossal.