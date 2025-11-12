ASSE : une légende du club voit loin avec Kilmer Sports et balance sur les agissements de Romeyer !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Revue de presse : l’avenir de Beye et d’Haise fait encore débat, un international algérien au LOSC ?

Franck Haise (OGC Nice)
Bastien Aubert
12 novembre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : Ethan Mbappé avec l’Algérie ?

Et si un autre Mbappé portait bientôt les couleurs d’une autre sélection ? Selon le média spécialisé Fennec Football, la Fédération algérienne de football (FAF) aurait entamé des démarches pour convaincre Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian, de rejoindre les rangs des Fennecs. Âgé de 18 ans, le jeune milieu de terrain, formé au Paris Saint-Germain et désormais joueur du LOSC, pourrait être approché dès la fin de la CAN 2025 en vue de la Coupe du Monde 2026. Sa mère Fayza Lamari est d’origine algérienne. Aucune décision n’a encore été prise mais le récent cas Luca Zidane aurait ouvert une réflexion.

Stade Rennais : le cas Beye fait encore débat

Si le Stade Rennais s’est rapproché du haut du tableau grâce à deux victoires consécutives, l’avenir d’Habib Beye fait encore débat. Sur le plateau de l’After, sur RMC Sport, Florent Gautreau a toutefois poussé pour qu’il reste en poste jusqu’à nouvel ordre : « Il fait ses choix forts à Toulouse et c’est validé par les résultats, tu ne peux pas le virer maintenant. »

OGC Nice : Riolo voit bien Haise claquer la porte ! 

En pleine rechute, l’OGC Nice broie du noir pendant la trêve internationale. Un cas fait débat : Franck Haise. Coup sur coup, l’entraîneur du club azuréen n’a pas caché son agacement au sujet du niveau d’investissement de ses joueurs, trop faible à son goût. S’il a visiblement verrouillé son avenir au Gym en prolongeant son contrat jusqu’en 2028, le polémiste de RMC Sport Daniel Riolo ne serait pas surpris qu’il claque la porte en cours de saison. À suivre lors des prochaines rencontres des Aiglons. 

Mercato : Kalimuendo vers la Bundesliga ?

Transféré à Nottingham Forest l’été dernier en échange de 30 M€, Arnaud Kalimuendo (23 ans) n’a disputé que 6 matches de championnat, avec un temps de jeu de 66 minutes et aucun but au compteur. Pourtant, l’ancien attaquant du RC Lens garde la cote sur le marché des transferts. Sky Allemagne assure que Stuttgart souhaite recruter un numéro 9 dès cet hiver et Kalimuendo figure parmi ses cibles. Les Allemands auraient déjà discuté avec l’agent du joueur, mais l’Équatorien du Racing Santander, Jeremy Arévalo serait l’autre option.

AS Monaco : Golovin en Russie ?

Andrey Arshavin, vice-président de Zenit chargé du développement sportif, a commenté l’intérêt du club pour Aleksandr Golovin. Il a confirmé que Zenit est en contact avec l’agent du milieu offensif de l’AS Monaco, Aleksandr Klyuyev, précisant qu’ils échangent également car l’agent a des clients dans le centre de formation du club. Selon Sports.ru, Arshavin a déclaré qu’il profite de ces occasions pour s’informer sur Golovin, notamment sur ses performances et son état d’esprit. Golovin a rejoint Monaco en juillet 2018 et est lié au club jusqu’en juin 2029. Transfermarkt estime sa valeur marchande à 20 millions d’euros.

Ligue 1Stade Rennais
#A la une#MELTING-CLUBS

Les plus lus

Gérard Janvion
ASSE...

ASSE : une légende du club voit loin avec Kilmer Sports et balance sur les agissements de Romeyer !

Par Bastien Aubert
Nayef Aguerd (OM)
Ligue 1...

OM : terrible nouvelle en vue pour Nayef Aguerd !

Par Bastien Aubert
Etta Eyong (Levante)
FC Barcelone...

PSG Mercato : après Alvarez, Paris détourne un buteur promis au FC Barcelone !

Par Bastien Aubert
Les joueurs du Real Madrid, dont Kylian Mbappé, avec Xabi Alonso à leurs côtés.
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso s’est mis 5 joueurs à dos, un ultimatum lui a été fixé ! 

Par Bastien Aubert
Oscar Lingueza (Celta Vigo)
FC Barcelone...

OM Mercato : Benatia relance un ex du FC Barcelone, Murillo poussé au départ !

Par Bastien Aubert
Franck Kita (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : un super coup déjà annoncé au Mercato !

Par Bastien Aubert
Franck Haise (OGC Nice)
Ligue 1...

Revue de presse : l’avenir de Beye et d’Haise fait encore débat, un international algérien au LOSC ?

Par Bastien Aubert
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Real Madrid...

Real Madrid : la réponse cash d’Orelsan au tacle de Mbappé 

Par Bastien Aubert
Sergio Busquets
FC Barcelone...

OM Mercato : une légende du FC Barcelone à Marseille ? 

Par Bastien Aubert
Sarr et Thauvin au RC Lens
Ligue 1...

RC Lens : Thauvin évincé, deux coéquipiers surprises font exploser la L1 !

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OL Mercato : le Real Madrid a trouvé son futur crack, Endrick en route pour Lyon !

Par Bastien Aubert
Tardieu et Bernauer (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : le Stade Rennais a offert un petit bijou à Horneland 

Par Bastien Aubert
Manuel Locatelli (Juve)
Juventus Turin...

OM Mercato : De Zerbi prêt à sacrifier Hojbjerg pour un champion d’Europe !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Stassin lâche une confidence qui en dit long sur son avenir 

Par Bastien Aubert
Lucas Chevalier tout sourire lors d'un échauffement avec le PSG.
Ligue 1...

PSG : Chevalier poussé à la faute par Luis Enrique ?

Par Bastien Aubert
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo lors de leurs dernières oppositions, en 2023.
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Messi officialise son retour à Barcelone, Yamal encore dans la tourmente !

Par Bastien Aubert
Arsen Zakharyan (Real Sociedad)
Mercato...

OL Mercato : après Endrick, Lyon fonce sur une recrue dont rêve le PSG ! 

Par Bastien Aubert
FC Nantes : Luis Castro perd un premier atout avant Lorient 
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro perd un premier atout avant Lorient 

Par Bastien Aubert
Thauvin et Cherki en Bleu
Equipe de France...

France – Ukraine : double surprise dans le onze de Deschamps ?

Par Bastien Aubert
Joshua Duffus (ASSE)
ASSE...

ASSE : après Bernauer, nouveau coup dur pour les Verts ! 

Par Bastien Aubert
Amine Gouiri (OM)
Ligue 1...

OM : remis sur pied grâce au PSG, Gouiri prépare déjà son grand retour !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, pendant le match contre Pau.
ASSE...

ASSE : malgré Troyes, Kilmer Sports doit-il continuer avec Horneland ?

Par Bastien Aubert
Robinio Vaz en action lors d'OM-Atalanta.
Mercato...

OM Mercato : une offre de 16 M€ refusée pour un chouchou de De Zerbi ?

Par Raphaël Nouet
Yamal et Lewandowski (FC Barcelone)
Compétitions...

FC Barcelone : une star du vestiaire a provoqué la rupture entre Lamine Yamal et Nicki Nicole !

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet