Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : Ethan Mbappé avec l’Algérie ?

Et si un autre Mbappé portait bientôt les couleurs d’une autre sélection ? Selon le média spécialisé Fennec Football, la Fédération algérienne de football (FAF) aurait entamé des démarches pour convaincre Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian, de rejoindre les rangs des Fennecs. Âgé de 18 ans, le jeune milieu de terrain, formé au Paris Saint-Germain et désormais joueur du LOSC, pourrait être approché dès la fin de la CAN 2025 en vue de la Coupe du Monde 2026. Sa mère Fayza Lamari est d’origine algérienne. Aucune décision n’a encore été prise mais le récent cas Luca Zidane aurait ouvert une réflexion.

Stade Rennais : le cas Beye fait encore débat

Si le Stade Rennais s’est rapproché du haut du tableau grâce à deux victoires consécutives, l’avenir d’Habib Beye fait encore débat. Sur le plateau de l’After, sur RMC Sport, Florent Gautreau a toutefois poussé pour qu’il reste en poste jusqu’à nouvel ordre : « Il fait ses choix forts à Toulouse et c’est validé par les résultats, tu ne peux pas le virer maintenant. »

OGC Nice : Riolo voit bien Haise claquer la porte !

En pleine rechute, l’OGC Nice broie du noir pendant la trêve internationale. Un cas fait débat : Franck Haise. Coup sur coup, l’entraîneur du club azuréen n’a pas caché son agacement au sujet du niveau d’investissement de ses joueurs, trop faible à son goût. S’il a visiblement verrouillé son avenir au Gym en prolongeant son contrat jusqu’en 2028, le polémiste de RMC Sport Daniel Riolo ne serait pas surpris qu’il claque la porte en cours de saison. À suivre lors des prochaines rencontres des Aiglons.

Mercato : Kalimuendo vers la Bundesliga ?

Transféré à Nottingham Forest l’été dernier en échange de 30 M€, Arnaud Kalimuendo (23 ans) n’a disputé que 6 matches de championnat, avec un temps de jeu de 66 minutes et aucun but au compteur. Pourtant, l’ancien attaquant du RC Lens garde la cote sur le marché des transferts. Sky Allemagne assure que Stuttgart souhaite recruter un numéro 9 dès cet hiver et Kalimuendo figure parmi ses cibles. Les Allemands auraient déjà discuté avec l’agent du joueur, mais l’Équatorien du Racing Santander, Jeremy Arévalo serait l’autre option.

AS Monaco : Golovin en Russie ?

Andrey Arshavin, vice-président de Zenit chargé du développement sportif, a commenté l’intérêt du club pour Aleksandr Golovin. Il a confirmé que Zenit est en contact avec l’agent du milieu offensif de l’AS Monaco, Aleksandr Klyuyev, précisant qu’ils échangent également car l’agent a des clients dans le centre de formation du club. Selon Sports.ru, Arshavin a déclaré qu’il profite de ces occasions pour s’informer sur Golovin, notamment sur ses performances et son état d’esprit. Golovin a rejoint Monaco en juillet 2018 et est lié au club jusqu’en juin 2029. Transfermarkt estime sa valeur marchande à 20 millions d’euros.