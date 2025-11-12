Formé au Stade Rennais et désormais taulier de la défense de l’ASSE, Maxime Bernauer (27 ans) s’impose comme l’un des hommes forts d’Eirik Horneland. Les Verts peuvent dire merci au club breton.

À 27 ans, Maxime Bernauer vit enfin la reconnaissance qu’il mérite. Formé au Stade Rennais, passé par le Paris FC, il s’impose aujourd’hui comme un pilier de l’AS Saint-Étienne. Avec sa lecture du jeu, sa sérénité balle au pied et sa relance propre, le défenseur polyvalent est devenu un maillon essentiel du dispositif d’Eirik Horneland.

Dans un entretien accordé au site officiel du Stade Rennais, son club formateur, Bernauer est revenu sur son parcours et sur sa philosophie du football. « On m’a parfois reproché un manque de dureté dans les duels. J’ai d’autres qualités, notamment à la relance, héritées de mon passage à Rennes. Là-bas, on avait tout le temps le ballon », confie-t-il, lucide et apaisé en ayant conscience de l’apport de sa formation en Bretagne.

L’ASSE remercie Rennes pour Bernauer

L’ancien Rennais a également évolué comme milieu défensif sous les ordres de Julien Stéphan, une expérience qui a affiné son sens du jeu. « Le football est d’abord un spectacle. J’aime les joueurs qui allient rigueur et élégance, les défenseurs qui savent manier le ballon », poursuit-il. Un discours rare à son poste, souvent associé à la rudesse et au combat.

Mais à l’ASSE, cette approche colle parfaitement à la philosophie d’Horneland, qui prône un football réfléchi, basé sur la possession et les relances soignées. Bernauer s’y épanouit pleinement, apportant calme et assurance à une défense qui retrouve peu à peu de la solidité.

Ironie du sort, c’est Rennes, son club formateur, qui a laissé filer un joueur aujourd’hui indispensable à l’ASSE. Une piqûre de rappel pour le club breton… et une bénédiction pour les Verts, qui ont trouvé en lui un véritable patron.