OM : McCourt cherche de nouveaux investisseurs et fait des annonces sur le futur du club

Propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis octobre 2016, Frank McCourt a livré quelques vérités sur la suite des événements. Son engagement à la tête du club phocéen reste puissant, n’en déplaise à ses détracteurs.

McCourt dément toute vente de l’OM

« Le club n’est pas à vendre et il ne faut laisser place à aucune ambiguïté là-dessus. Ce qui compte, c’est la stabilité de l’OM et sa capacité à continuer de grandir. L’OM n’est pas en danger parce que nous continuons à l’accompagner et à le soutenir financièrement. Des investisseurs ? C’est possible, mais seulement s’il y a une raison stratégique et s’ils partagent les mêmes valeurs. Je ne suis donc pas contre, mais nous ne cherchons pas activement. J’ai investi 750 millions de dollars dans le club. Je ne suis ni une société de capital-investissement ni un État. Le groupe McCourt est une famille et nous sommes très attachés à Marseille. »

Objectif C1 tous les ans

« Mon objectif est celui d’un écosystème durable avec une bonne gouvernance, c’est ce que nous avons aujourd’hui. L’objectif est désormais de se qualifier de manière systématique pour la Ligue des champions et d’enclencher un cercle vertueux. »

En symbiose avec le staff dirigeant

« Je suis le propriétaire du club et garant de la vision que nous avons mise en place : notre conseil de surveillance est très efficace, Pablo fait un excellent travail, tout comme Medhi, Alessandro qui vient de nous rejoindre et bien sûr Roberto sur le terrain. Nous sommes sur la même longueur d’ondes, nous avons un haut niveau de compétence et nous voyons les résultats. C’était une très bonne saison, stressante mais le résultat est positif. »

« Le coup d’œil de But FC »

« En livrant ses vérités, un peu plus d’une semaine avant la reprise de l’OM, Frank McCourt jette les bases d’une future saison réussie et dément encore toute vente du club phocéen. Quant aux ambitions en terme de recrutement, il est assez malin pour laisser la patate chaude à ses dirigeants sur le terrain. »