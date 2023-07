OM : victoire laborieuse en amical

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Avec ses recrues Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr titulaires, l'OM affrontait le RKC Waalwijk ce jeudi en amical, à Klosterpforte. Sous la pluie, la formation de Marcelino, qui alignait un 4-2-1 avec Gueye en soutien d'Aubameyang, Ounahi et Sarr sur les ailes, s'est imposée 1-0.

Gueye buteur

Suite à un gros pressing, Ounahi, après un relais avec Aubameyang à l'entrée de la surface, a offert à Pape Gueye l'unique but de la rencontre, inscrit par le milieu sénégalais du pied gauche, d'une frappe sous la barre (13e). Sarr a buté sur le portier adverse (20e), tout comme Aubameyang (23e). En deuxième mi-temps, le RKC a trouvé le montant de Ngapandouetnbu, qui avait relayé Lopez (49e). Aubameyang et Sarr ont joué un peu plus d'une heure, au sein d'un OM guère inspiré mais victorieux.

