Le PSG a cerné ses priorités de la fin du Mercato…

Le Mercato se termine dans un mois et pour l’heure, c’est le calme plat au PSG, en tout cas du côté des arrivées. Le club de la capitale, champion d’Europe en titre, se consacre sur sa cible prioritaire : le défenseur de Bournemouth Illya Zabarnyi, pour lequel un accord tarde à être trouvé.

Pas de 9 en vue

Le site PSGINSIDE-Actus croit savoir que le board parisien souhaite enrôler deux défenseurs centraux, ainsi qu’un milieu défensif « puissant et endurant ». Un jeune ailier polyvalent est aussi envisagé. En revanche, le PSG ne verrait pas le recrutement d’un avant-centre comme une priorité.

« En interne, on estime que le poste de n°9 n’est pas le plus urgent. Le PSG ne dit pas non à un attaquant, mais il ne veut plus faire de l’achat compulsif. Les erreurs passées – recrutements précipités ou surpayés – ont laissé des traces », estime le média pro-parisien.