La grosse info : Zouma fait des siennes

Le défenseur de West Ham, et de l'équipe de France, a été filmé alors qu'il s'en prenait physiquement à son chat. Emoi en Angleterre et dans le reste du monde.

ASSE, Equipe de France : Zouma dans une affaire de maltraitance, les images sont choquantes

ASSE, Équipe de France : bonne nouvelle pour Zouma après la polémique

PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé a donné sa réponse finale à Zidane sur son avenir

PSG, Real Madrid - Mercato : Ménès et Rothen s’opposent sur l’avenir de Mbappé

Real Madrid, PSG, FC Barcelone : Benzema inquiet, Mbappé en politique, Xavi veut tout écraser

ASSE, PSG - Mercato : un ancien des deux clubs rebondit en Bolivie !

PSG, OM - Mercato : Leonardo relance un chouchou de Sampaoli

PSG - Mercato : Leonardo a déjà identifié le successeur de Ramos !

PSG : Neymar grimace, deux absents de marque face au Stade Rennais ?

FC Barcelone

FC Barcelone - Mercato : 280 M€ dans les caisses ce mardi, un joueur bientôt signé ?

FC Barcelone : Dani Alves s’offre un record, coup dur en vue ?

Real Madrid

Real Madrid : un nouveau Pepe fait la loi avant le PSG

Real Madrid : ça chauffe pour Camavinga, il prend une décision forte !

Real Madrid : Hazard cause encore des remous avant le PSG

ASSE

ASSE : Mercato, systèmes de jeu, Hamouma, Clermont... Pascal Dupraz en dit plus

ASSE - Mercato : Gnagnon débutera-t-il un jour ?

RC Lens



RC Lens : les Sang et Or rentrent dans le rang, Gervais Martel n'est pas surpris

RC Lens : le verdict est tombé pour Saïd et Gradit, ils rateront Bordeaux et bien plus encore !



OM

OM : deux nouveaux coups durs tombent avant l’OGC Nice

OM : Mandanda respire, Sampaoli enfin prêt à casser son noyau dur de 5 joueurs ?

OM : favoris de la Coupe, Sampaoli et son équipe veulent prendre leur revanche à Nice

OM : Milik met les choses au point

OL - Mercato : Bosz tient le remplaçant de Cherki !

FC Nantes : un coup de pouce inespéré à l’horizon en Coupe de France ?



LOSC : le PSG a fait une victime de taille avant Montpellier



FC Nantes : 3 bonnes nouvelles arrivent de Reims

FC Nantes : l'appel au peuple et à ses cadres de Kombouaré avant d'affronter Bastia

OGC Nice : Rivère appelle ses supporters au calme avant l’OM

OGC NICE : les blessés, Riolo, Bulka Christophe Galtier fait le point avant l'OM