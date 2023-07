PSG : Sergio Rico devrait pouvoir rejouer au foot !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Sorti des soins intensifs la semaine passée après son grave accident de cheval fin main en Andalousie, Sergio Rico (PSG, 29 ans) ne cesse d'envoyer des signaux favorables. Alors qu'on a d'abord craint pour sa vie et qu'on s'est ensuite demandé si les séquelles ne seraient pas trop lourdes pour qu'il puisse reprendre sa carrière, l'Espagnol ne cesse d'envoyer des signaux favorables.

« Il évolue à pas de géant »

Selon Le Parisien, Sergio Rico fait des progrès spectaculaires. Après cinq semaines de soins intensifs dont 19 jours de coma, le portier s'est déjà remis à marcher à l'hôpital et entame progressivement sa phase de rééducation. A Europa Press, sa femme Alba Silva a fait part de son optimisme pour la suite : « Il évolue à pas de géant et ils (NDLR : les médecins) sont super contents de lui. Sergio y a mis beaucoup d’élan et de force. C’est, comme je l’ai toujours dit, un champion ».

D'après The Athletic, Sergio Rico pourrait quitter l'hôpital d'ici deux semaines. S'il est encore bien trop tôt pour fixer une date de reprise avec le PSG (et que celle-ci sera de toute façon lointaine), le principal problème du gardien andalou sera de retrouver son physique, lui qui a perdu plus de 20 kg et 30% de sa masse musculaire au début de son hospitalisation. Malgré les violents coups reçus à la tête, Sergio Rico n'aura aucun problème neurologique dans le futur. Sa moelle épinière n'a pas non plus été endommagée.

En attendant le retour de son deuxième gardien, le PSG - qui ne compte pas relancer Keylor Navas à l'issue de son prêt à Nottingham Forest - s'est mis en quête d'une nouvelle doublure à Gianluigi Donnarumma pour la saison prochaine selon L'Equipe.

Podcast Men's Up Life