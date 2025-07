Même si elle s’est mise d’accord contractuellement avec Neil El Aynaoui, l’AS Roma se heurte à l’intransigeance du RC Lens et avance sur le Colombien Richard Rios (Palmeiras).

🟧 Piste crédible

Hier, une rumeur venue d’Angleterre a annoncé deux nouveaux intérêts pour Neil El Aynaoui. Déjà dans le viseur de l’AS Roma, qui aurait un accord contractuel avec lui, de la Juventus Turin et de Sunderland, le milieu du RC Lens serait suivi par Crystal Palace et Everton. Mais à tous, le Racing tiendrait le même discours : ce sera 30 M€ ou rien du tout. Les Sang et Or tiennent tellement à leur milieu de terrain de 24 ans qu’ils lui ont proposé une prolongation de contrat, l’actuel courant jusqu’en 2027. Et Pierre Sage a expliqué samedi après le match amical contre le Standard (2-2) qu’il n’aurait pas fait jouer l’ancien Nancéien si celui-ci avait été sur le départ. Donc acte ?

Richard Rios fait des appels du pied à la Roma

Ce qui est certain, c’est que l’AS Roma, qui est la plus avancée dans les négociations, ne veut pas mettre 30 M€ pour El Aynaoui. Et qu’elle est en train d’explorer d’autres pistes. Notamment celle menant à Richard Rios, qui a brillé avec Palmeiras au Mondial des Clubs. Le milieu colombien de 25 ans met la pression au club paulista pour qu’il le laisse signer avec les Giallorossi. Lui aussi se serait déjà mis d’accord avec le club romain. Sauf que Palmeiras se montrerait moins gourmand que le Racing pour le laisser partir. Sa cote sur Transfermarkt est de 16 M€.

Même si la Roma passait à autre chose, la menace ne serait toujours pas évaporée pour Neil El Aynaoui. En effet, les clubs anglais ont tendance à se réveiller vers la fin du marché estival. Il n’est donc pas impossible que le RC Lens reçoive des propositions de la part d’écuries de Premier League une fois que la Ligue 1 aura repris…

« Le coup d’œil de But FC »

« Les dirigeants lensois devraient préparer la succession de Neil El Aynaoui car avec autant de courtisans à ses basques, certains ayant largement les moyens de poser 30 M€ sur la table, un départ cet été semble très probable. »