Real Madrid Mercato : l’arrivée d’Endrick à l’OL confirmée, les détails du deal sont connus

Endrick à l’OL, ce serait vraiment bouclé…

Après un été passé à vendre ses meilleurs joueurs et a laissé partir les gros salaires, l’Olympique Lyonnais a présenté des comptes relativement assainis. Qui lui ont évité de subir les foudres de la DNCG. Ce qui fait que, cet hiver, il devrait pouvoir se renforcer. Avec notamment le très gros coup Endrick.

Endrick à l’OL via un prêt payant

Le jeune attaquant brésilien devrait être prêté sans option d’achat par le Real Madrid. Les Gones ont de grosses carences à son poste, où Martin Satriano ne convainc pas. ESPN Brésil confirme ce jeudi qu’Endrick, qui ronge son frein depuis un an et demi, va débarquer entre Rhône et Saône avec la bave aux lèvres. Il s’agirait bien d’un prêt sec. L’OL prendra en charge la moitié du salaire du joueur, soit 200 000 € par mois.