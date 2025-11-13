Real Madrid Mercato : Endrick en route pour l’OL, merci Carlo Ancelotti !

Endrick à l’OL, ce serait vraiment bouclé. Et Lyon peut remercier Carlo Ancelotti…

Après un été passé à vendre ses meilleurs joueurs et a laissé partir les gros salaires, l’Olympique Lyonnais a présenté des comptes relativement assainis. Qui lui ont évité de subir les foudres de la DNCG. Ce qui fait que, cet hiver, il devrait pouvoir se renforcer. Avec notamment le très gros coup Endrick.

Endrick conseillé par Don Carlo

Le jeune attaquant brésilien devrait être prêté sans option d’achat par le Real Madrid. Les Gones ont de grosses carences à son poste, où Martin Satriano ne convainc pas. ESPN Brésil confirme ce jeudi qu’Endrick, qui ronge son frein depuis un an et demi, va débarquer entre Rhône et Saône avec la bave aux lèvres. Il s’agirait bien d’un prêt sec. L’OL prendra en charge la moitié du salaire du joueur, soit 200 000 € par mois. Le média indique que Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, a joué un rôle essentiel dans le choix d’Endrick. Il lui aurait en effet indiquer que pour avoir une chance de participer à la prochaine Coupe du monde, il devait quitter le Real et trouver du temps de jeu ailleurs. Ce qui devrait être le cas du côté de Lyon…