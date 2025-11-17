OL : Endrick est à Paris !

Le feuilleton Endrick prend une nouvelle tournure… et enflamme Lyon ! Avant même d’avoir posé un pied au Groupama Stadium, le prodige brésilien fait déjà trembler le mercato. Mis au placard par Xabi Alonso au Real Madrid, le jeune crack pourrait rejoindre l’OL cet hiver. Et sa présence remarquée à Paris ce week-end a littéralement mis le feu aux réseaux sociaux.

Le crack brésilien mis de côté à Madrid

Annoncé comme l’un des plus grands talents de sa génération, Endrick vit des semaines compliquées sous le maillot madrilène. Peu utilisé, voire totalement mis de côté par Xabi Alonso, le joueur a besoin de temps de jeu pour exploser… et le Real Madrid semble prêt à le prêter.

Selon plusieurs médias brésiliens, l’Olympique Lyonnais serait en pole position pour accueillir le jeune phénomène dès cet hiver. L’OL, qui cherche désespérément un renfort offensif d’envergure, se verrait confier l’un des joyaux du football sud-américain… avec prise en charge d’environ 50 % du salaire du joueur.

Endrick et Gabriely Miranda mettent le feu aux réseaux

Et puis, il y a eu Paris.

Ce week-end, Endrick et sa femme Gabriely Miranda ont posté plusieurs photos depuis la capitale française. Un séjour inattendu, qui n’a évidemment pas échappé aux supporters lyonnais, ni aux observateurs du mercato.

Balades parisiennes, photos en couple, stories géolocalisées… il n’en fallait pas plus pour déclencher une vague de spéculations.

Les fans y ont vu un véritable indice : Endrick serait-il déjà en France pour préparer sa signature ?

Un séjour qui intrigue… et qui interroge

Officiellement, ce voyage n’est qu’une escapade romantique. Officieusement, les médias s’interrogent :

Séjour plaisir ?

Séjour stratégique ?

Repérage avant le grand saut en Ligue 1 ?

Premier pas avant de rejoindre Lyon en janvier ?

À l’heure actuelle, rien n’a été signé. Mais voir le joueur déjà en France, au moment où son prêt à l’OL est évoqué avec insistance, ne peut être qu’un signe supplémentaire que les choses s’accélèrent.

L’OL se rapproche du coup de l’hiver ?

Dans un mercato souvent compliqué pour Lyon ces dernières années, réussir à attirer Endrick serait un coup monumental. Le club tiendrait là un joueur capable d’amener vitesse, talent, folie… et lumière.

En attendant une annonce officielle, les supporters lyonnais rêvent déjà.

Et Endrick, lui, semble déjà prendre ses marques en France.