ASSE : Tardieu récompensé, tant pis pour Bardeli (Dunkerque) !

Bonne nouvelle pour le milieu de l’ASSE ce mardi…

Après Lucas Stassin en septembre, c’est à nouveau un joueur de l’ASSE qui est sacré meilleur joueur de Ligue 2 en octobre. En effet, Florian Tardieu est récompensé ce mardi soir. L’ancien troyen devance le meilleur buteur de L2 Tawfik Bentayeb (ESTAC) et le milieu de Dunkerque Enzo Bardeli, annoncé sur les tablettes de l’ASSE

Tardieu meilleur joueur de L2 du mois d’octobre

Tardieu a obtenu 44% des votes contre 34% à Bentayeb et 22% à Bardeli. Une récompense logique pour Tardieu, auteur de 3 buts, dont un splendide coup franc, et d’1 passe décisive pour l’ASSE en octobre. En fin de contrat à l’ASSE, Tardieu a été laissé au repos le week-end dernier en Coupe de France, lui qui fait partie des joueurs de l’ASSE les plus utilisés par Eirik Horneland depuis le début de la saison.