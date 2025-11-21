OM – OGC Nice : Les compositions probables pour un choc avec des revenants !

C’est un classique du sud qui s’annonce brûlant ce soir au Vélodrome. Entre un OM en quête de continuité et un OGC Nice qui veut repartir de l’avant, ce choc sent la poudre. Les deux équipes doivent composer avec plusieurs absences majeures… mais également des retours importants qui pourraient changer le visage du match.

Et du côté marseillais, les nouvelles sont plutôt bonnes.

OM : des cadres de retour pour frapper fort

L’Olympique de Marseille récupère trois pièces maîtresses :

Balerdi , patron défensif, de retour dans l’axe

, patron défensif, de retour dans l’axe Weah , capable d’apporter percussion et volume sur le couloir

, capable d’apporter percussion et volume sur le couloir Kondogbia, élément clé au milieu pour stabiliser l’équipe

Le onze probable de l’OM :

Rulli – Weah – Pavard – Balerdi – Emerson – Kondogbia – Vermeeren – Gomes – Paixao – Greenwood – Vaz

Un mélange d’expérience et de jeunesse, avec un secteur offensif porté par Greenwood, toujours aussi juste, et un Paixao en pleine montée en puissance.

OGC Nice : Clauss de retour mais des absents de poids

En face, l’OGC Nice doit faire sans deux cadres incontournables :

Dante , le taulier défensif

, le taulier défensif Boudaoui, précieux dans l’équilibre du milieu

Deux pertes lourdes, mais compensées par un retour de choix : Jonathan Clauss, bien présent dans le onze de départ. L’ancien Marseillais pourrait jouer un rôle central avec son activité et sa précision sur les transitions.

Le onze probable de Nice :

Diouf – Mendy – Bah (ou Bard) – Oppong – Clauss – Abdul Samed (ou Sanson) – Vanhoutte – Bard (ou Abdi) – Cho – Moffi – Diop

Une équipe remaniée mais toujours dangereuse, notamment grâce à Diop, capable de faire la différence à tout moment.

Un duel qui promet : retours, pression et enjeux

Avec des revenants de chaque côté, ce match prend une toute nouvelle dimension.

L’OM veut relancer sa dynamique devant son public, tandis que Nice vise un résultat fort malgré ses absences.

Ambiance électrique, joueurs attendus, enjeux élevés :

tous les ingrédients sont réunis pour un choc qui pourrait peser lourd dans la suite de la saison.