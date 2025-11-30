Ligue 1 : le Stade Rennais est-il un candidat crédible au podium ?

Après avoir enchaîné une quatrième victoire vendredi à Metz (1-0), le Stade Rennais est-il devenu un candidat crédible au podium de Ligue 1 ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Laurent Hess lancent le débat.

« Le choc contre le PSG apportera un signal fort »

« Le Stade Rennais s’impose comme un candidat crédible pour le podium de Ligue 1 et ce n’est plus une simple impression. Après avoir traversé une période délicate, le club breton vient d’enchaîner quatre victoires consécutives. Ces succès, s’ils ne sont pas tous pleinement maîtrisés, ne sont pas anodins et prouvent deux choses : Rennes a su s’imposer face à plusieurs « grosses cylindrées » du championnat et sait désormais gagner des matches sans forcément bien jouer. La marque des grandes équipes…

Aussi, Habib Beye a trouvé la formule qui fonctionne, avec un cadre tactique clair, des automatismes précis et un collectif qui répond présent. Son approche semble désormais pleinement validée par le vestiaire, qui adhère enfin à sa vision sur le terrain. De plus, certains cadres ont retrouvé la bonne carburation. Buteur à ses heures, le métronome Valentin Rongier impose sa régularité et sa qualité de passe au milieu, Mahdi Camara combine puissance et lecture du jeu, tandis que Brice Samba rassure dans les cages et transmet une confiance indispensable au reste du groupe. Le choc contre le PSG, que le SRFC adore triturer ces dernières années, promet déjà des étincelles la semaine prochaine. »

Bastien AUBERT

« Oui, le SRFC peut croire à la C1 »

« Le Stade Rennais confirme que tout peut aller très très vite en matière de football et que la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain. Moribond il y a encore un mois, le SRFC carbure plein pot et il n’est plus du tout question d’un départ d’Habib Beye. Avec 4 victoires consécutives, l’ancien marseillais a retrouvé du crédit et fait taire pas mal de bouches. Son équipe est 5e de L1. Peut-elle monter plus haut ?

Honnêtement, je pense que c’est jouable. Derrière le PSG et l’OM, à qui les deux premières places semblent promises, il y a un bon coup à jouer. Le RC Lens est devant mais l’effectif rennais n’a rien à envier à celui des Sang et Or. Sur le papier, il est même supérieur. Sur la durée, si le SRFC continue d’afficher l’état d’esprit de ces dernières semaines, je ne vois pas ce qui pourrait l’empêcher d’aller chercher une 3e ou une 4e place, synonyme de Ligue des champions. Monaco est trop irrégulier, je pense que ça se jouera avec Lens et le LOSC, voire l’OL. Mais les supporters du SRFC peuvent y croire. »

Laurent HESS