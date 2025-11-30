Ligue 1 : le Stade Rennais est-il un candidat crédible au podium ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Ligue 1 : le Stade Rennais est-il un candidat crédible au podium ?

Valentin Rongier (Stade Rennais)
Bastien Aubert
30 novembre 2025

Après avoir enchaîné une quatrième victoire vendredi à Metz (1-0), le Stade Rennais est-il devenu un candidat crédible au podium de Ligue 1 ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Laurent Hess lancent le débat.

« Le choc contre le PSG apportera un signal fort »

« Le Stade Rennais s’impose comme un candidat crédible pour le podium de Ligue 1 et ce n’est plus une simple impression. Après avoir traversé une période délicate, le club breton vient d’enchaîner quatre victoires consécutives. Ces succès, s’ils ne sont pas tous pleinement maîtrisés, ne sont pas anodins et prouvent deux choses : Rennes a su s’imposer face à plusieurs « grosses cylindrées » du championnat et sait désormais gagner des matches sans forcément bien jouer. La marque des grandes équipes…

Aussi, Habib Beye a trouvé la formule qui fonctionne, avec un cadre tactique clair, des automatismes précis et un collectif qui répond présent. Son approche semble désormais pleinement validée par le vestiaire, qui adhère enfin à sa vision sur le terrain. De plus, certains cadres ont retrouvé la bonne carburation. Buteur à ses heures, le métronome Valentin Rongier impose sa régularité et sa qualité de passe au milieu, Mahdi Camara combine puissance et lecture du jeu, tandis que Brice Samba rassure dans les cages et transmet une confiance indispensable au reste du groupe. Le choc contre le PSG, que le SRFC adore triturer ces dernières années, promet déjà des étincelles la semaine prochaine. »

Bastien AUBERT

« Oui, le SRFC peut croire à la C1 »

« Le Stade Rennais confirme que tout peut aller très très vite en matière de football et que la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain. Moribond il y a encore un mois, le SRFC carbure plein pot et il n’est plus du tout question d’un départ d’Habib Beye. Avec 4 victoires consécutives, l’ancien marseillais a retrouvé du crédit et fait taire pas mal de bouches. Son équipe est 5e de L1. Peut-elle monter plus haut ?

Honnêtement, je pense que c’est jouable. Derrière le PSG et l’OM, à qui les deux premières places semblent promises, il y a un bon coup à jouer. Le RC Lens est devant mais l’effectif rennais n’a rien à envier à celui des Sang et Or. Sur le papier, il est même supérieur. Sur la durée, si le SRFC continue d’afficher l’état d’esprit de ces dernières semaines, je ne vois pas ce qui pourrait l’empêcher d’aller chercher une 3e ou une 4e place, synonyme de Ligue des champions. Monaco est trop irrégulier, je pense que ça se jouera avec Lens et le LOSC, voire l’OL. Mais les supporters du SRFC peuvent y croire. »

Laurent HESS

Ligue 1Stade Rennais
#A la une#DÉBAT

Les plus lus

Valentin Rongier (Stade Rennais)
Ligue 1...

Ligue 1 : le Stade Rennais est-il un candidat crédible au podium ?

Par Bastien Aubert
Geronimo Rulli (OM)
Ligue 1...

OM – Toulouse (2-2) : Rulli et un autre titulaire lynchés par les supporters marseillais ! 

Par Bastien Aubert
RC Lens : Thauvin envoie les Sang et Or sur le toit de la Ligue 1 !
Angers SCO...

RC Lens : Thauvin envoie les Sang et Or sur le toit de la Ligue 1 !

Par Laurent Hess
FC Nantes : deux anciens flops des Canaris se font remarquer
FC Nantes...

FC Nantes : deux anciens flops des Canaris se font remarquer

Par Laurent Hess
OM Mercato : une grosse offre dans les tuyaux pour Mason Greenwood !
Mercato...

OM Mercato : une grosse offre dans les tuyaux pour Mason Greenwood !

Par Laurent Hess
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, avant un match au Havre.
FC Nantes...

FC Nantes : Castro sur la sellette, un ex du Stade Rennais se positionne !

Par Bastien Aubert
Mercato : Liverpool prêt à frapper fort au PSG et au Real Madrid !
Liga...

Mercato : Liverpool prêt à frapper fort au PSG et au Real Madrid !

Par Laurent Hess
OM : Greenwood veut déloger le PSG, il croit au titre et en De Zerbi
Ligue 1...

OM : Greenwood veut déloger le PSG, il croit au titre et en De Zerbi

Par Laurent Hess
Real Madrid Mercato : un cadre prêt à quitter le navire à cause de Xabi Alonso !
Liga...

Real Madrid Mercato : un cadre prêt à quitter le navire à cause de Xabi Alonso !

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : un transfert à 5 M€ déjà acté, merci l’OL !
Ligue 1...

RC Lens Mercato : un transfert à 5 M€ déjà acté, merci l’OL !

Par Laurent Hess
Jean-Philippe Krasso (Paris FC)
ASSE...

ASSE : avant le Mercato, l’ombre de Krasso revient planer sur Saint-Étienne 

Par Bastien Aubert
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Hansi Flick prêt à tout plaquer, la bombe est lâchée !

Par Bastien Aubert
Anis Hadj-Moussa (Feyenoord)
Mercato...

OM Mercato : le nouveau Mahrez prêt à débarquer, Paixao et le RC Lens en salivent déjà ! 

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
FC Nantes...

Stade Rennais : Habib Beye prêt à sauver la peau de Luis Castro au FC Nantes ?

Par Bastien Aubert
L'OM dépité après Toulouse
Ligue 1...

OM – Toulouse (2-2) : Benatia repris de volée, un autre scandale arbitral voit le jour !

Par Bastien Aubert
Martin Satriano (OL)
Mercato...

RC Lens Mercato : l’OL avance sur une première recrue, Pierre Sage jubile ! 

Par Bastien Aubert
Les Verts tout sourire
ASSE...

ASSE : l’avenir des Verts en Coupe se jouera à Paris

Par Bastien Aubert
Balerdi et Emerson à l'OM
Ligue 1...

OM : catastrophe avant le LOSC, deux joueurs dont un titulaire déjà sur le carreau !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre Metz.
Ligue 1...

Revue de presse : Haise se réinvente à Nice, pluie de bonnes nouvelles à Lens, Monaco fustige un arbitrage pro PSG !

Par Bastien Aubert
Dehmaine Tabibou (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : un jeune titulaire écarté pour mauvais comportement en interne ?

Par Bastien Aubert
ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Un carton, des satisfactions et des questions »
ASSE...

ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Un carton, des satisfactions et des questions »

Par Laurent Hess
Lucas Chevalier (PSG)
Ligue 1...

PSG – Stade Rennais : Chevalier déjà fixé sur son sort 

Par Bastien Aubert
Medhi Benatia (OM)
Ligue 1...

OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Avec l’arbitrage, Benatia se trompe de combat »

Par Bastien Aubert
Jude Bellingham (Real Madrid)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Flick secoue les joueurs du FC Barcelone, la solution Bellingham au Real Madrid 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet