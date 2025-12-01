Devant la crise de résultats traversée par le FC Nantes, lourdement battu ce dimanche par l’OL (0-3), les supporters des Canaris envisagent une mesure forte.

Le FC Nantes est au bord de l’explosion. Après une nouvelle défaite cinglante face à l’OL ce dimanche (0-3), l’ambiance autour du club est plus que tendue. Le début de saison raté et le faible total de points accentuent la frustration des supporters, qui ne semblent plus prêts à accepter la médiocrité sur le terrain.

Le prochain match à la Beaujoire, samedi prochain, contre le leader de la Ligue 1, le RC Lens, s’annonce déjà comme un rendez-vous explosif. Selon les informations de L’Équipe, une partie des supporters du FC Nantes a perdu patience et réfléchit à une action forte pour marquer son mécontentement. Les mesures envisagées pourraient dépendre du déroulement du match, mais elles traduisent clairement un ras-le-bol croissant dans les tribunes.

Depuis plusieurs semaines, les Canaris multiplient les contre-performances, et le manque de résultats commence à peser sur le moral des supporters du FC Nantes. Loin d’être de simples spectateurs, ces derniers veulent désormais faire entendre leur voix, et la confrontation avec le RC Lens pourrait être l’occasion de montrer leur colère de manière spectaculaire. La tension sera donc palpable autour de la Beaujoire.