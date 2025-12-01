FC Nantes : furax, les supporters préparent une action coup de poing contre le RC Lens !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes : furax, les supporters préparent une action coup de poing contre le RC Lens !

Les supporters du FC Nantes
Bastien Aubert
1 décembre 2025

Devant la crise de résultats traversée par le FC Nantes, lourdement battu ce dimanche par l’OL (0-3), les supporters des Canaris envisagent une mesure forte.

Le FC Nantes est au bord de l’explosion. Après une nouvelle défaite cinglante face à l’OL ce dimanche (0-3), l’ambiance autour du club est plus que tendue. Le début de saison raté et le faible total de points accentuent la frustration des supporters, qui ne semblent plus prêts à accepter la médiocrité sur le terrain.

Le prochain match à la Beaujoire, samedi prochain, contre le leader de la Ligue 1, le RC Lens, s’annonce déjà comme un rendez-vous explosif. Selon les informations de L’Équipe, une partie des supporters du FC Nantes a perdu patience et réfléchit à une action forte pour marquer son mécontentement. Les mesures envisagées pourraient dépendre du déroulement du match, mais elles traduisent clairement un ras-le-bol croissant dans les tribunes.

Depuis plusieurs semaines, les Canaris multiplient les contre-performances, et le manque de résultats commence à peser sur le moral des supporters du FC Nantes. Loin d’être de simples spectateurs, ces derniers veulent désormais faire entendre leur voix, et la confrontation avec le RC Lens pourrait être l’occasion de montrer leur colère de manière spectaculaire. La tension sera donc palpable autour de la Beaujoire.

FC NantesLigue 1RC Lens
#A la une#AVANT-MATCH#RUMEURS

Les plus lus

Les supporters du FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes : furax, les supporters préparent une action coup de poing contre le RC Lens !

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal avec l'écusson du FC Barcelone derrière lui.
FC Barcelone...

FC Barcelone : le Maroc, choix numéro 1 de Lamine Yamal !

Par Bastien Aubert
Revue de presse : les supporters de Nice affrontent Haise et les joueurs, Sage se lâche sur Gradit, une signature à Rennes 
Ligue 1...

Revue de presse : les supporters de Nice affrontent Haise et les joueurs, Sage se lâche sur Gradit, une signature à Rennes 

Par Bastien Aubert
Le RC Lens en tête de la L1
Ligue 1...

RC Lens : Gervais Martel rêve du titre, Pierre Sage confirme enfin ! 

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Barça prépare déjà le départ de Yamal au PSG ! 

Par Bastien Aubert
Waldemar Kita (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : les Kita ont fixé un ultimatum à Luis Castro !

Par Bastien Aubert
L'état-major de l'OM
Mercato...

OM Mercato : un petit prodige annonce son arrivée au club, le Mercato sera monstrueux en janvier !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : un autre club de L1 que le Paris FC prend la pole pour Stassin, le dossier s’accélère !  

Par Bastien Aubert
L'OM à la peine
Ligue 1...

OM : De Zerbi déplore un nouveau blessé de taille avant le LOSC !

Par Bastien Aubert
Luis Enrique (PSG)
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique prend une mesure radicale avant le Stade Rennais

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Kita n’en peut plus, Castro fait une annonce cinglante sur son avenir ! 

Par Bastien Aubert
Xabi Alonso (Real Madrid)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : l’avenir de Xabi Alonso tranché, Flick va parler ce lundi au Barça !

Par Bastien Aubert
Waldemar Kita, le président du FC Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : la violente charge de Waldemar Kita contre l’arbitrage après l’OL !

Par Alexandre Corboz
Irvina Cardona (ASSE)
ASSE...

ASSE : Cardona a reçu la meilleure nouvelle du monde avant Dunkerque 

Par Bastien Aubert
Les Lensois à la fête
Ligue 1...

OM, RC Lens, OL, Stade Rennais, LOSC : ils sont dans l’équipe type de la 14e journée de L1

Par Bastien Aubert
Paul Pogba (AS Monaco)
Mercato...

PSG Mercato : Doha prêt à relancer Paul Pogba, la bombe est lâchée !

Par Bastien Aubert
ASSE : quel Vert a marqué le plus de points contre Ecotay-Moingt ?
ASSE...

ASSE : quel Vert a marqué le plus de points contre Ecotay-Moingt ?

Par Laurent Hess
Real Madrid Mercato : une offre de 80 M€ dans les tuyaux, départ en vue pour Valverde ?
Liga...

Real Madrid Mercato : une offre de 80 M€ dans les tuyaux, départ en vue pour Valverde ?

Par Laurent Hess
Vinicius et Mbappé au Real Madrid
Compétitions...

Real Madrid : Vinicius en soirée déguisée avec sa chérie, le dossier est lourd !

Par Bastien Aubert
LOSC : Bruno Genesio lance déjà le choc contre l’OM !
Ligue 1...

LOSC : Bruno Genesio lance déjà le choc contre l’OM !

Par Laurent Hess
Liga : le Real Madrid perd la tête malgré Mbappé, le Barça remercie un ancien de l’OM !
FC Barcelone...

Liga : le Real Madrid perd la tête malgré Mbappé, le Barça remercie un ancien de l’OM !

Par Laurent Hess
OL – FC Nantes : les Tops et les Flops du match… peut-être le dernier de Castro chez les Canaris
FC Nantes...

OL – FC Nantes : les Tops et les Flops du match… peut-être le dernier de Castro chez les Canaris

Par Laurent Hess
Martin Satriano a mis fin à sa disette en Ligue 1 face au FC Nantes.
FC Nantes...

L’OL ne gâche pas sa fête face au FC Nantes, les notes du match

Par Alexandre Corboz
OGC Nice : « On est pourris »… Sofiane Diop, en colère, glisse ses vérités aux supporters (video)
Ligue 1...

OGC Nice : « On est pourris »… Sofiane Diop, en colère, glisse ses vérités aux supporters (video)

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet