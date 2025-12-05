Daniel Riolo allume Jonathan Clauss… mais un ancien du RC Lens vole à son secours !

La polémique enfle autour de Jonathan Clauss. Après des semaines de critiques ciblées, Daniel Riolo a remis une énorme couche en dégainant l’un de ses coups de gueule dont il a le secret. Mais cette fois, un ancien joueur du RC Lens a tenu à rétablir sa vérité… et à défendre l’ex-Sang et Or.

Riolo : “Clauss, c’est un gros mytho”

Sur les ondes, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots. Le journaliste a littéralement incendié Jonathan Clauss avec une virulence rare :

« Jonathan Clauss, c’est un gros mytho. S’il peut quitter le football français, personne ne s’en plaindra. »

Le chroniqueur de RMC ne s’est pas arrêté là. Il accuse le latéral d’avoir parlé de porter plainte « à tout le monde »… sans jamais aller au bout :

« Il a beaucoup dit à beaucoup de monde qu’il allait porter plainte pour ne finalement pas le faire.

Qu’il arrête de prendre les gens pour des cons, parce que c’est ce qu’il fait depuis longtemps. »

Et la conclusion est tout aussi cinglante : « Il doit vite quitter l’OGC Nice. Il laisse des bons souvenirs nulle part où il passe. J’assume tout. »

Un tir de barrage frontal, sans filtre, qui a secoué une nouvelle fois l’environnement du joueur français.

Un ancien Lensois sort du silence : “Moi, j’ai connu un mec chill, bon vivant”

Face à cette avalanche de reproches, un ex-joueur du RC Lens où Clauss a marqué les esprits a tenu à livrer une version radicalement différente.

Sans nier la complexité du personnage, il rappelle avant tout l’impact positif du joueur chez les Sang et Or :

« Quand je suis arrivé au RC Lens, je savais le départ que je devais compenser, le nombre d’enfants et de supporters portant son maillot. Les émotions qu’il avait partagées… »

Il raconte aussi un geste fort, souvent passé sous silence :

« À son départ à Marseille, il a offert son maillot ainsi que celui de l’équipe de France à toute l’équipe, au minimum. »

Enfin, il dresse le portrait d’un Clauss bien loin du “mytho” décrit par Riolo :

« Je ne l’ai connu que très peu de temps, ça ne justifie rien, mais lors de quelques soirées, d’une préparation… j’ai vu un gars chill, bon vivant. C’est tout. »

Riolo vs Clauss : un contraste qui divise

Entre les charges médiatiques de Riolo et les témoignages d’anciens coéquipiers, l’image de Jonathan Clauss continue de diviser.

Personnalité entière, parfois maladroite, souvent émotive, le latéral français reste un joueur qui ne laisse personne indifférent : ni ses critiques… ni ceux qui l’ont côtoyé au quotidien.