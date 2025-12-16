Le climat est explosif à l’OL. Face à une crise financière sans précédent, Jean-Michel Aulas et son successeur John Textor s’accusent désormais publiquement. Les échanges acerbes entre les deux hommes continuent au point où la menace judiciaire e n’a jamais paru aussi réelle.

L’OL vit l’une des périodes les plus sombres de son histoire récente. Fragilisé sur le plan économique, le club a frôlé la relégation administrative il y a quelques mois. Officiellement, 201 millions d’euros de pertes sur une saison ont été dévoilés, un chiffre record qui a précipité la crise. L’arrivée du binôme Gerlinger-Kang à la direction a permis d’éviter le pire cet été. Mais l’incertitude demeure, notamment pour les supporters qui voient leur club, autrefois modèle dans l’élite, lutter pour sa survie financière.

Les accusations de John Textor envers Aulas

La tension a atteint son paroxysme cette semaine dans les médias. John Textor, débarqué de la présidence par Eagle après la débâcle financière, a attaqué frontalement Aulas. Selon lui, l’ex-patron de l’OL porterait une lourde responsabilité dans le naufrage actuel. Textor n’a pas mâché ses mots : « Depuis deux ou trois ans, il n’y a pas une semaine sans que j’aie un problème urgent qui concerne Jean-Michel. Je n’aurais rien dû lui acheter… Après 36 ans de sa présidence, le club ne tenait plus. » La sortie du businessman américain, qui se présente comme une victime du « système », plonge complètement le club dans la tourmente. Dans ce contexte, difficile de démêler ce qui relève de la communication ou de la réalité, tant les deux camps défendent leur version. Pour mieux comprendre le point de vue de Textor sur la politique de recrutement du club, il est possible de revenir sur les vérités de John Textor sur les recrues fantômes de l’OL.

La contre-attaque du clan Aulas

La réplique d’Aulas n’a pas tardé. Habitué aux passes d’armes, le dirigeant historique du foot français a choisi LinkedIn pour riposter, via sa société Holnest. Le ton se veut cinglant et catégorique : « Les déclarations récentes de John Textor relèvent d’une tentative de diversion et d’une présentation dénaturée des faits. » Pour le clan Aulas, personne n’ignorait l’état financier du club lors du rachat. Les comptes étaient « certifiés », les enjeux connus, et Textor, bien entouré à l’époque, aurait pris sciemment la direction de l’OL en toute connaissance de cause. « Il assume aujourd’hui l’entière responsabilité », assène Holnest, qui se dit prêt à « tirer toutes les conséquences de droit ». Dans sa contre-attaque, Aulas met aussi en avant le travail réalisé ces derniers mois pour sauver le club. Un hommage est rendu à Michele Kang, dont l’engagement est jugé déterminant pour la survie de l’OL. « Si l’Olympique Lyonnais a pu être préservé, c’est grâce au travail rigoureux conduit par Michele Kang et ses équipes, dont plusieurs anciens collaborateurs expérimentés de Jean-Michel Aulas », rappelle le communiqué.

Scénario judiciaire en vue pour l’OL ?

La rupture semble totale désormais entre les deux anciens patrons. Les mots ont laissé place aux menaces à peine voilées d’une bataille devant les tribunaux. « La justice a donné systématiquement raison à Holnest dans toutes les procédures engagées », martèle le camp Aulas, laissant planer la perspective d’une nouvelle étape judiciaire dans ce feuilleton.

L’avenir immédiat de l’OL s’inscrit dans un climat d’incertitude extrême. Entre justifications publiques, règlements de comptes et menaces de poursuites, l’Olympique Lyonnais traverse une crise autant sportive que managériale. Pour approfondir la vérification des faits avancés par John Textor et mieux mesurer la complexité du dossier, une analyse détaillée est proposée sur les arguments de John Textor à la loupe. Ce feuilleton, entre rivalités personnelles et menaces judiciaires, garde tous les ingrédients d’un polar moderne. Le verdict, judiciaire ou moral, pourrait encore faire trembler le football lyonnais dans les mois à venir.