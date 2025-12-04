OL Mercato : John Textor sort du silence et lâche ses vérités sur les recrues fantômes
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OL Mercato : John Textor sort du silence et lâche ses vérités sur les recrues fantômes

OL Mercato : John Textor sort du silence et lâche ses vérités sur les recrues fantômes
William Tertrin
4 décembre 2025

John Textor, ancien président de l’OL, est monté au créneau après les révélations de L’Équipe sur les « transferts fantômes » entre Botafogo et Lyon. Sous le feu des critiques, Textor dénonce une attaque infondée et met en lumière sa stratégie de multipropriété, qu’il décrit comme « bénéfique » pour les deux clubs.

Enjeux autour des « transferts fantômes »

Depuis plusieurs jours, le terme « transferts fantômes » agite les coulisses du football français. En cause, des mouvements financiers importants entre Botafogo et l’OL orchestrés sous l’ère Textor, alors que Lyon a été relégué administrativement en Ligue 2, avant d’être repêché. Pour les supporters lyonnais, ce nouvel épisode alimente la défiance envers une gouvernance contestée et laisse planer un doute : certains joueurs transférés n’auraient-ils servi qu’à des jeux d’écritures ?

Le malaise est d’autant plus profond que l’histoire s’inscrit dans la continuité des difficultés économiques et de la perte de repères sportifs de l’OL, largement décryptées dans cette analyse détaillée de l’impact de John Textor à l’OL.

La riposte de John Textor

Piqué au vif, John Textor n’a pas tardé à brandir sa propre version des faits. L’entrepreneur américain qualifie les soupçons de « malhonnêtes et incendiaires », assurant que tous les mouvements avaient une logique sportive :

« Je rejette catégoriquement les insinuations. Les transferts d’Igor Jesus, Luiz Henrique et Thiago Almada étaient valides, attractifs et conformes aux règlements FIFA. Ils ont été pilotés par notre direction du football avant d’être validés par l’OL. »

Toutefois, aucune explication claire sur les cas de Jair Cunha et Jefferson Savarino n’a été apportée, laissant planer le flou autour de ces opérations spécifiques.

Explications sur les mécanismes financiers OL-Botafogo

Textor ne se contente pas de déminer le terrain sportif. Il s’attarde aussi sur la mécanique financière qu’il juge classique dans le foot moderne. Selon lui, toutes les créances liées aux transferts ont été soldées ou cédées à des institutionnels spécialisés dans l’affacturage :

« Comme dans tout transfert, Botafogo a pu céder ses créances à une institution tierce. L’OL finance depuis longtemps ses achats de la même façon, les paiements transitant parfois par ces organismes. »

L’enchevêtrement financier se chiffre en millions : Textor précise que « Botafogo a injecté 146 millions d’euros en cash vers l’OL, dont environ 80 millions sur des joueurs détenus par Lyon ». En retour, l’OL aurait reversé 42 millions à Botafogo grâce au système de cash pooling, environ 23 millions de frais ayant été ventilés entre les deux clubs. Bilan des comptes : 35 millions d’euros encore dus par l’OL à Botafogo à l’heure de la passation.

Selon lui, au final, « ces opérations ont toutes été positives en trésorerie nette pour l’OL, même après le paiement des dettes envers des tiers. »

Défense du modèle multipropriétés

L’argumentation de John Textor prend un virage pédagogique. Il insiste sur le caractère « collaboratif » de son modèle multiclubs avec Eagle Football, revendiquant le succès des synergies entre ses différentes entités :

« Ce modèle unique a permis à l’OL de passer de la dernière place après 14 journées en 2023 à une qualification européenne. De son côté, Botafogo a quitté la deuxième division brésilienne pour décrocher la Copa Libertadores… et battre le PSG lors de la Coupe du Monde des Clubs. »

Textor reconnaît certes une certaine opacité pour les fans, frappés par la brutalité des chiffres, mais assume une philosophie axée sur l’optimisation des effectifs et la circulation des talents.

Critique de la DNCG et gestion de la crise à l’OL

L’Américain n’épargne pas la DNCG, qu’il accuse d’avoir frappé sans ménagement, alors que le club était, selon lui, dans une situation critique dès avant son arrivée :

« La DNCG avait prévenu dès décembre 2022 qu’un investissement massif était requis pour éviter les pires scénarios. Je n’ai jamais compris que la relégation soit décidée brutalement, sans véritable avertissement ni possibilité d’agir. Le choc a frappé toute la communauté lyonnaise, au nom de ce que la direction qualifie de “thérapie par électrochoc”. »

Plus incisif que jamais, Textor donne à la crise une dimension personnelle :

« Je suis un réformateur américain venu prôner le changement dans une institution française. Un modèle de disruption qui, vous le voyez, ne fait pas l’unanimité. L’image du “cow-boy” n’a pas fait sourire les institutions du football… mais il est temps de tourner la page. »

Quelles conséquences pour l’OL et ses supporters ?

Après cette charge, l’avenir reste suspendu à de nombreuses inconnues. Les supporters lyonnais, déjà fragilisés par des saisons compliquées et la perte de repères historiques, aspirent à voir le club sortir des scandales et retrouver de la sérénité. Certains observateurs, à l’image des enquêtes déjà menées sur la gouvernance lyonnaise, continuent de questionner la viabilité du modèle Textor, alors que le foot français tente de digérer cette révolution de la multipropriété.

Dans le tumulte, la voix de John Textor résonne avec force : « J’ai été le principal investisseur en cash ces deux dernières saisons. J’espère que les égos sont désormais rassasiés, place à l’apaisement. La communauté lyonnaise mérite qu’on avance. Personne ne gagnera à rejuger sans cesse le passé. »

MercatoOL
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

OL Mercato : John Textor sort du silence et lâche ses vérités sur les recrues fantômes
Mercato...

OL Mercato : John Textor sort du silence et lâche ses vérités sur les recrues fantômes

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : le dossier prioritaire de cet hiver a été dévoilé
Mercato...

RC Lens Mercato : le dossier prioritaire de cet hiver a été dévoilé

Par William Tertrin
PSG Mercato : le dossier Ayyoub Bouaddi (LOSC) va connaître son dénouement
LOSC...

PSG Mercato : le dossier Ayyoub Bouaddi (LOSC) va connaître son dénouement

Par William Tertrin
Habib Beye (Stade Rennais)
Mercato...

Stade Rennais : Beye lance le mercato d’hiver, des cadres sont en danger !

Par William Tertrin
ASSE Mercato : Horneland met la pression sur Kilmer, l’hiver va être très agité !
ASSE...

ASSE Mercato : Horneland met la pression sur Kilmer, l’hiver va être très agité !

Par William Tertrin
OGC Nice : les ultras niçois prennent une énorme décision après les incidents
Ligue 1...

OGC Nice : les ultras niçois prennent une énorme décision après les incidents

Par William Tertrin
Le logo de l'OL brandi avant un match au Groupama Stadium.
Ligue Europa...

OL : un Lyonnais a involontairement déclenché une énorme tempête au club

Par William Tertrin
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens : en plein chaos, l’OGC Nice gâche la vie de Pierre Sage au Racing 

Par Bastien Aubert
LOSC – OM : c’est confirmé, un terrible syndrome frappe les deux équipes !
Ligue 1...

LOSC – OM : c’est confirmé, un terrible syndrome frappe les deux équipes !

Par William Tertrin
OGC Nice : ça a chauffé en interne, Haise ne voulait pas être seul dans sa chute
Ligue 1...

OGC Nice : ça a chauffé en interne, Haise ne voulait pas être seul dans sa chute

Par William Tertrin
Stade Rennais : le secret bien gardé qui a propulsé Raphinha jusqu’au FC Barcelone
FC Barcelone...

Stade Rennais : le secret bien gardé qui a propulsé Raphinha jusqu’au FC Barcelone

Par William Tertrin
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors du match à Monaco.
Equipe de France...

Le RC Lens a mis la main sur un candidat très crédible à l’équipe de France

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique.
FC Barcelone...

PSG Mercato : Luis Enrique pousse fort pour un énorme coup à 80 M€ au FC Barcelone !

Par William Tertrin
Le latéral droit de l'OGC Nice Jonathan Clauss lors du match contre l'OM.
Ligue 1...

OGC Nice : Clauss au centre d’une nouvelle polémique après les incidents

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : De Zerbi a envoyé le RC Lens au tapis avant le choc contre le LOSC

Par William Tertrin
Le milieu du FC Nantes Johann Lepenant lors du match contre Auxerre.
FC Nantes...

FC Nantes : un Canari avertit le RC Lens, la guerre est déclarée !

Par William Tertrin
Vitinha et Chevalier au PSG
Ligue 1...

PSG : Daniel Riolo fait des annonces inquiétantes avant le Stade Rennais 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre Metz.
Ligue 1...

RC Lens : le remplaçant de Machado est connu, celui de Gradit ne devrait plus tarder

Par William Tertrin
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Habib Beye dézingue totalement les supporters de l’OGC Nice

Par William Tertrin
Michele Kang à l'OL
Ligue 1...

OL : Saint-Cyr/Collonges paie le prix fort pour sauver le match de Coupe de France… et ça marche !

Par William Tertrin
Azzedine Ounahi (Gérone)
Mercato...

OM Mercato : le Real Madrid l’a relancé, Marseille va toucher le jackpot ! 

Par Bastien Aubert
ASSE Mercato : une opportunité en or au RC Lens pourrait rapporter gros aux Verts
ASSE...

ASSE Mercato : une opportunité en or au RC Lens pourrait rapporter gros aux Verts

Par William Tertrin
Savanier et Nicollin (MHSC)
ASSE...

ASSE : le ticket pour la Ligue 1 validé en un temps record ?

Par Bastien Aubert
Les supporters du FC Nantes en fusion
FC Nantes...

FC Nantes : avant le PSG, l’OM va retourner La Beaujoire !

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet