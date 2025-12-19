À LA UNE DU 19 DéC 2025
Real Madrid : Vinicius impliqué dans une nouvelle polémique, Mbappé épargné

Par Raphaël Nouet - 19 Déc 2025, 10:20
💬 Commenter
Vinicius Jr déçu après une action manquée contre Alavés.
En Espagne, les images du banc du Real Madrid rigolant des difficultés de l’équipe en fin de match contre Talavera (3-2) ne sont pas passées inaperçues.

Hier soir, l’émission El Chiringuito a longuement débattu sur l’état du vestiaire du Real Madrid. A cela, une raison principale : mercredi soir, alors que les Merengue vivaient une fin de match très compliquée contre les amateurs de Talavera (3-2) en 16es de finale de la Coupe du Roi, les remplaçants étaient hilares sur le banc ! Arda Güler et surtout Endrick et Vinicius Jr ont été surpris grand sourire aux lèvres en train de faire des blagues ! Pendant ce temps, leurs camarades sur le pré, dont Kylian Mbappé, qui croyait avoir tué tout suspense après avoir inscrit le but du 3-1, se débattaient pour éviter une humiliation.

« Pourquoi tu rigoles ?!? Qu’est-ce qu’il y a de drôle ?!? »

Sur le plateau de l’émission, les journalistes pro-Real Madrid ont explosé de rage. Le sous-directeur d’AS Tomas Roncero, merengue jusqu’au bout des ongles, a lancé des « Pourquoi tu rigoles ?!? Qu’est-ce qu’il y a de drôle ?!? ». Pour lui, cette attitude est la preuve que quelque chose cloche dans le vestiaire du Real Madrid, certains joueurs étant beaucoup moins impliqués que d’autres, les mêmes n’attendant qu’une chose : que Xabi Alonso soit renvoyé. Au premier rang des coupables, on trouve Vinicius Jr, qui commence à faire l’unanimité contre lui alors qu’il était la grande star du club il y a deux ans.

La bonne nouvelle, c’est que Kylian Mbappé est épargné par ce florilèges de critiques. Non seulement, le Français marque des buts à la pelle mais en plus, son attitude est exemplaire en toutes circonstances, de même que son implication.

