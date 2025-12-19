À LA UNE DU 19 DéC 2025
[09:27]OM Mercato : un club anglais prêt à miser gros sur Cresswell dès cet hiver ?
[09:06]PSG : les mots durs de l’entourage de Chevalier après son déclassement !
[08:49]Mbappé veut détrôner Ronaldo, Laporta fracasse le Real Madrid
[08:34]Stade Rennais Mercato : gros revirement de tendance pour Fofana et Blas
[08:19]RC Lens Mercato : Haïdara, 2 titulaires retenus et 2 flops vendus ?
[08:00]OL Mercato : négociations entamées pour Endrick (Real Madrid) et un premier coup dur !
[07:45]FC Nantes Mercato : encore 3 arrivées après Cabella… et un mauvais présage
[07:29]ASSE Mercato : 30 dossiers étudiés, 4 à 5 recrues attendues !
[07:14]OM Mercato : ça avance pour une piste à 10 M€, 6 départs dans les tuyaux !
[06:53]PSG Mercato : la direction dit non à un coup à 90 M€ !
Mbappé veut détrôner Ronaldo, Laporta fracasse le Real Madrid

Par Raphaël Nouet - 19 Déc 2025, 08:49
Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé lors du Portugal-France de l'Euro 2024.
Les Unes de la presse espagnole, en ce vendredi 19 décembre 2025, sont comme toujours consacrées au Real Madrid et au FC Barcelone.

Marca : l’objectif de Mbappé

Contre Séville demain, Kylian Mbappé tentera d’inscrire un 59e but (ou plus) en 2025 sous le maillot du Real Madrid. Cela lui permettrait d’égaler ou de battre le record de Cristiano Ronaldo, établi en 2013.

AS : « les gens de me demandent de revenir au Real »

Improbable héros de la saison 2023-24, qui avait vu le Real Madrid remporter la Liga et la Champions League alors que Karim Benzema était parti et Kylian Mbappé pas encore arrivé, Joselu évolue désormais au Qatar. Et manque aux supporters merengue…

Sport : « Nous ferons l’histoire »

Lors de la soirée organisée par le FC Barcelone pour fêter Noël, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a tenu un discours très motivant dans lequel il a notamment assuré que l’équipe actuelle allait marquer l’histoire.

Mundo Deportivo : Laporte très dur contre le Real Madrid

Pendant ce même discours, le président barcelonais a tiré à balles réelles sur le Real Madrid, taclant Florentino Pérez mais surtout la chaîne du club et ses attaques répétées contre les arbitres.

FC BarceloneReal Madrid

