À LA UNE DU 22 DéC 2025
[21:47]FC Barcelone : la date du retour de Pedri est connue !
[21:14]ASSE : le verdict est tombé pour Bastia – Red Star, les Verts perdent une place au classement
[21:08]PSG : Safonov sort du silence après sa blessure
[20:45]OM Mercato : coup de théâtre pour Sofiane Diop (OGC Nice) ! 
[20:19]ASSE : déjà un coup dur pour Horneland avant Le Mans !
[19:58]CAN 2025 : l’Afrique du Sud s’offre l’Angola
[19:32]OL Mercato : accord trouvé avec le Real Madrid pour Endrick !
[19:09]FC Nantes : la réaction forte d’Anthony Lopes après Concarneau
[18:46]RC Lens Mercato : un énorme coup de pouce du LOSC pour Risser en janvier ?
[18:18]OL Mercato : les Gones annoncent un départ à 6 M€ (officiel)
CAN 2025 : l’Afrique du Sud s’offre l’Angola

Par Fabien Chorlet - 22 Déc 2025, 19:58
La joie des Sud-Africains
Le troisième match de la CAN 2025 s’est soldé sur une victoire de l’Afrique du Sud contre l’Angola (2-1).

L’Afrique du Sud s’est imposé ce lundi face à l’Angola (2-1), à l’occasion de la première journée de la phase de poules de la CAN 2025. Après les buts d’Oswin Appollis pour l’Afrique du Sud (21e) et Show pour l’Angola (35e), les deux nations sont rentrées aux vestiaires sur un score de parité. En seconde période, les Bafana Bafana ont repris l’avantage grâce à une réalisation de Lyle Foster (79e). En fin de match, les Angolais ont tenté de revenir au score, mais n’ont pas réussi à égaliser.

Cette victoire permet aux Sud-Africains de prendre provisoirement la tête du groupe B, en attendant le match de ce lundi soir entre l’Égypte et le Zimbabwe (21h).

