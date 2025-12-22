CAN 2025 : l’Afrique du Sud s’offre l’Angola

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le troisième match de la CAN 2025 s’est soldé sur une victoire de l’Afrique du Sud contre l’Angola (2-1).

L’Afrique du Sud s’est imposé ce lundi face à l’Angola (2-1), à l’occasion de la première journée de la phase de poules de la CAN 2025. Après les buts d’Oswin Appollis pour l’Afrique du Sud (21e) et Show pour l’Angola (35e), les deux nations sont rentrées aux vestiaires sur un score de parité. En seconde période, les Bafana Bafana ont repris l’avantage grâce à une réalisation de Lyle Foster (79e). En fin de match, les Angolais ont tenté de revenir au score, mais n’ont pas réussi à égaliser.

Cette victoire permet aux Sud-Africains de prendre provisoirement la tête du groupe B, en attendant le match de ce lundi soir entre l’Égypte et le Zimbabwe (21h).