À LA UNE DU 23 DéC 2025
CAN 2025 : l’Égypte arrache la victoire contre le Zimbabwe, Mohamed (FC Nantes) décisif !

Par Fabien Chorlet - 22 Déc 2025, 22:56
Mohamed Salah
Dans la douleur, l’Égypte s’est imposé ce lundi face au Zimbabwe (2-1) pour son premier match de poule de la CAN 2025.

Figurant parmi les favoris pour remporter la CAN 2025, l’Égypte a arraché la victoire contre le Zimbabwe (2-1) pour son entrée en lice dans la compétition. Surpris par l’ouverture du score zimbabwéenne signée Washington Navaya (20e), les Pharaons a égalisé après l’heure de jeu grâce à Omar Marmoush (64e). Le but de la victoire est intervenu dans le temps additionnel par l’inévitable Mohamed Salah (90+1e). Entré en jeu à la 34e minute, l’attaquant du FC Nantes, Mostafa Mohamed, a joué un rôle décisif en délivrant la passe décisive sur ce but. Une victoire méritée pour les Égyptiens, même tout n’a pas été parfait face à cette courageuse équipe du Zimbabwe.

