Le Soudan s’avance vers son grand rendez-vous face à l’Algérie (16h) dans un état d’esprit combatif, transcendé par la détermination d’un groupe marqué par l’adversité. Plus qu’un simple match, cette entrée en lice en Coupe d’Afrique des Nations 2025 devient le symbole d’une nation qui veut prouver, sur le terrain, sa force mentale et son ambition dans un contexte loin d’être facile.

Un contexte difficile, un groupe soudé

Dans un climat national complexe, la sélection soudanaise s’est forgé un mental à toute épreuve. Kwesi Appiah, sélectionneur, l’a souligné avec honnêteté : « L’aspect psychologique est essentiel. Il nous arrive d’apprendre la perte d’un proche pour certains joueurs. Cela rend les choses très compliquées. » Malgré ces épreuves, la cohésion reste la priorité du staff, qui travaille chaque jour sur la résilience et la patience. Ce groupe soudé veut transformer la douleur en énergie pour écrire une belle histoire à la CAN.

« Rendre les Soudanais fiers » : la mission de la sélection

Pour Kwesi Appiah et son staff, la mission dépasse le simple cadre sportif. La volonté est claire : offrir, grâce au football, un motif de bonheur et d’orgueil à tout un peuple. « Nous essayons, à travers le football, de rendre les Soudanais heureux et fiers », a confié le technicien, moteur d’un projet fédérateur. Il note aussi l’évolution remarquable de la compétition, la CAN étant désormais « bien plus professionnelle qu’auparavant », un défi supplémentaire pour son groupe, mais aussi une opportunité de progrès et de visibilité pour les talents soudanais.

L’ambition du Soudan prend tout son sens dans cette édition 2025, où chaque match se joue à une intensité maximale. Dans une CAN aussi relevée, se hisser parmi les meilleures est un aboutissement professionnel et humain, à l’image de l’engagement de tout le collectif. Au sein d’un tournoi où les individualités comme Riyad Mahrez brillent, les réponses des cadres algériens aux attentes médiatiques attestent de la pression qui entoure de tels duels.

Les ambitions affirmées avant le défi algérien

Dans le vestiaire, le message du capitaine Bakhit Khamis insuffle un esprit conquérant. Pas question de venir en victime à Abidjan : « Nous sommes venus pour rivaliser et proposer un football à la hauteur de notre pays », martèle-t-il. Les qualifications solides ont cimenté cette confiance, et l’équipe aborde ce choc sans complexe, déterminée à se battre sur chaque ballon. Face à une opposition algérienne attendue, le Soudan ne souhaite pas seulement résister, mais s’imposer comme un adversaire crédible. Khamis le rappelle : « La rencontre sera totalement différente de celle disputée lors de la Coupe Arabe. Nous serons prêts, physiquement et mentalement, pour donner le maximum. » La préparation sur tous les plans est vécue comme une force, portant l’espoir de tout un peuple. Les regards se tournent désormais vers ce choc d’ouverture, où la fierté nationale sera mise à l’épreuve face à une sélection algérienne guidée par l’expérience et les envies de ses cadres, dont l’attitude et le leadership de Mahrez continuent d’inspirer la scène africaine.