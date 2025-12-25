Real Madrid : un énorme coup tenté pour remplacer Xabi Alonso… la réponse est brutale

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Sous pression depuis le début de saison, le Real Madrid s’agite déjà en coulisses pour trouver le successeur de Xabi Alonso. Mais alors que le club merengue multiplie les pistes, une réponse froide et sans équivoque est venue d’Allemagne : Red Bull ne laissera pas partir Jürgen Klopp, dans un contexte où la stabilité sportive se monnaie très cher à la tête des grands clubs.

Face à une gestion du vestiaire madrilène qui grince, le nom de l’ancien tacticien de Liverpool, désormais directeur du football chez Red Bull, fait rêver à Madrid. Pourtant, Oliver Mintzlaff, le patron de Leipzig, vient de poser un veto catégorique, une fois de plus.

Pourquoi le Real Madrid vise Klopp pour succéder à Xabi Alonso ?

Le choix Xabi Alonso, salué pour sa révolution tactique à Leverkusen, devait offrir un nouveau souffle au Real Madrid après le passage de Carlo Ancelotti. Pari risqué : le technicien espagnol peine à imposer sa main sur un vestiaire XXL, où cohabitent Vinicius, Bellingham, Rodrygo et l’incontournable Kylian Mbappé.

Si la situation sportive – actuel dauphin du Barça en Liga, 7e en Ligue des champions – n’est pas catastrophique, c’est la gestion humaine qui coince. Certains cadres ne supportent plus la fermeté d’Alonso, qui refuse les passe-droits. Dans ce contexte, la direction madrilène réfléchit déjà à un changement à la tête de l’équipe.

À Madrid, on rêve donc d’un profil capable de « moderniser » l’approche tactique et de dompter le vestiaire, sans froisser les stars. L’énorme coup Jürgen Klopp coche évidemment toutes les cases : expérience, charisme, savoir-faire avec les personnalités fortes. L’idée séduit et son nom s’inscrit tout en haut de la liste.

Red Bull affiche sa position : ni clause, ni départ prévu pour Klopp

La réponse du groupe Red Bull ne s’est pas faite attendre, et elle est assez brutale. Interrogé sur l’intérêt madrilène, Oliver Mintzlaff, le dirigeant de Leipzig, a joué la carte de la fermeté. Pour lui, il est tout simplement hors de question de laisser filer l’ancien boss des Reds, devenu une véritable pièce maîtresse du projet autrichien depuis son arrivée.

« Il a permis à l’équipe de franchir un cap et a trouvé un équilibre exceptionnel entre son soutien sur le terrain et la nécessité de laisser une certaine marge de manœuvre au club. Jürgen Klopp a su tirer son épingle du jeu en nous rejoignant gratuitement. Il se sent comme chez lui parmi nous et a déjà énormément appris. Son contrat ne comporte aucune clause libératoire et son engagement envers nous est indéniable », a-t-il déclaré pour Bild.

Klopp au Real Madrid : une mission impossible ?

Avec cette déclaration, Red Bull verrouille soigneusement un atout précieux. Pas de clause. Pas de négociation prévue. L’attachement de Klopp à son nouveau poste est réel, tant dans le discours que dans l’esprit du projet. À court terme, pas d’ouverture.

Pourtant, le Real Madrid a prouvé par le passé qu’il ne renonce jamais si facilement. Sa légendaire ténacité sur le marché des entraîneurs n’est plus à démontrer. La route semble bouchée, mais la Maison Blanche ne fait jamais totalement une croix sur ses options stratégiques.

Dans le contexte madrilène, même les refus catégoriques n’enterrent pas complètement les folles rumeurs ni les scénarios improbables.

La saga reste donc ouverte : le Real Madrid saura-t-il contourner ce verrou ou devra-t-il revoir ses plans ? Seule certitude : la tension reste palpable dans la capitale espagnole, et le marché des entraîneurs, lui, n’a pas fini de surprendre.