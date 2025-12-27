CAN : Regragui se fait fracasser au Maroc, Hakimi attendu comme le messie

À LA UNE DU 27 DéC 2025
Par Laurent Hess - 27 Déc 2025, 15:30
Tenu en échec par le Mali (1-1) vendredi soir, après sa victoire inaugurale face aux Comores (2-0), le Maroc pas encore officiellement qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations, qu’il organise. Les Lions de l’Atlas devront attendre la troisième journée de la phase de poules et leur opposition contre la Zambie, lundi (20 heures). Sifflés par le public du stade Prince Moulay Abdallah à la fin du match, les Marocains, sous les ordres de Walid Regragui, restaient sur 19 succès de rang. Un record mondial. La dernière fois qu’Achraf Hakimi et ses partenaires n’avaient pas gagné remontait au 26 mars 2024, date à laquelle ils avaient concédé le nul 0-0 face à la Mauritanie.

Regragui moqué par le sélectionneur du Mali

Cette contre-performance vaut à Regragui d’être très critiqué. Pour le Media marocain Le 360, c’est « un nul au goût amer», et Le Matin écrit que « le Maroc se complique la tâche pour la qualification en huitièmes». Mais c’est surtout du côté des supporters que Regragui en prend pour son grade. Un mouvement demandant à la fédération marocaine de démettre l’ancien toulousain de ses fonctions a même vu le jour sur les réseaux sociaux. Et Tom Saintfiet, le sélectionneur du Mali, a remercié Regragui pour son coaching ! « Je n’ai pas compris l’idée derrière ses choix. Après les changements, j’ai vu une équipe déstructurée. On a trouvé les occasions pour punir les Marocains sur les transitions. » Dans ce contexte, Regragui aura bien besoin du retour sur les terrains d’Hakimi s’il veut remporter la CAN. « On a des chances de voir Achraf Hakimi ou débuter ou entrer en cours de match contre la Zambie, a annoncé Regragui. Il était prédisposé pour rentrer au moins 10 minutes mais nous avons préféré ne pas prendre de risques. On va le faire jouer pour chauffer un peu le moteur. Il sera prêt pour les matches à élimination directe, c’est sur. »

