Ciblé par l’AC Milan, Robin Risser devrait rester au RC Lens cet hiver. Ce qui permettrait également au LOSC de respirer un peu mieux au mercato.

Ces derniers jours, le nom de Robin Risser circulait avec insistance du côté de l’AC Milan. Le gardien du RC Lens est clairement identifié comme une option crédible en cas de départ de Mike Maignan, tout comme Berke Özer, surveillé de près au LOSC. Deux profils jeunes, en pleine progression, et jugés compatibles avec les exigences du club lombard. Mais le scénario est en train de basculer. La Gazetta dello Sport assure que l’AC Milan a accéléré sur un dossier jugé prioritaire : la prolongation de Maignan.

Le club italien a transmis une offre formelle à son gardien international français. Un nouveau contrat longue durée, courant jusqu’en 2029 avec une option supplémentaire d’un an, assorti d’un salaire de très haut niveau, proche de celui de Rafael Leão. Si le montant fixe resterait légèrement inférieur aux 7,5 millions d’euros annuels initialement réclamés par Maignan, des primes liées à la qualification en Ligue des champions viendraient combler l’écart. À Milan, on estime avoir été au maximum de ce que permet le plafond salarial du club.

Maignan proche de prolonger à Milan

Conséquence directe : si cette prolongation est actée, l’AC Milan abandonnera purement et simplement les pistes Risser et Özer. Les deux gardiens étaient considérés comme les plans A et B en cas de départ du portier titulaire. Leur avenir est donc indirectement suspendu à la décision de Maignan. Ce dernier semble désormais bien parti pour rester.

Pour le RC Lens, c’est une excellente nouvelle. Le club artésien éviterait ainsi de perdre un élément clé en plein hiver, à un poste stratégique, et peut poursuivre son projet sportif sans secousse majeure. Même soulagement du côté du LOSC, où Özer n’était pas jugé intransférable, mais dont un départ précipité aurait obligé le club à revoir ses plans dans l’urgence.