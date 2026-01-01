À LA UNE DU 1 JAN 2026
Real Madrid Mercato : Vinicius Jr met fin aux spéculations sur son avenir !

Par Raphaël Nouet - 1 Jan 2026, 09:18
Vinicius Jr taclé par un partenaire lors d'un entraînement du Real Madrid.
Dans son message pour la nouvelle année, Vinicius Jr a clairement fait comprendre que son avenir se situait au Real Madrid malgré toutes les rumeurs.

Avant l’automne 2024, il ne faisait aucun doute que Vinicius Jr allait faire toute sa carrière au Real Madrid. Mais depuis qu’il a terminé 2e du Ballon d’Or derrière Rodri, l’ailier brésilien n’est plus que l’ombre de lui-même. Et l’arrivée de Kylian Mbappé, devenu le phare de l’attaque merengue, n’a rien arrangé. En conséquence, les négociations pour un nouveau contrat traînent en longueur car la Maison Blanche n’est pas prête à lui offrir le salaire très élevé qu’il réclame. Et régulièrement, il est dit que Vinicius Jr ne prolongera pas et partira l’été prochain.

« Allez Madrid pour toujours ! »

Mais cette nuit, le Brésilien a posté un message très clair sur les réseaux sociaux : « Que 2026 soit une année incroyable ! Allez Madrid pour toujours ! Je vous aime ! ». Le tout accompagné d’une photo de lui torse nu brandissant le maillot du Real après un but. Un message qui vaut toutes les déclarations d’intention ! Vinicius Jr est bien décidé à rester au Real Madrid, où il joue depuis déjà huit ans et son arrivée en provenance de Flamengo. La Premier League, qui lui tend les bras, de même que l’Arabie Saoudite, va encore devoir patienter : l’ailier veut continuer à jouer en Espagne.

Reste toutefois à se mettre d’accord sur la question salariale. Car même s’il dit vouloir continuer à Real, Vinicius Jr doit aussi être déterminé à gagner autant que Kylian Mbappé.

