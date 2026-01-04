À LA UNE DU 4 JAN 2026
Real Madrid : le groupe sans Mbappé pour défier le Betis Séville

Par Raphaël Nouet - 4 Jan 2026, 13:08
Xabi Alonso lors d'un entraînement du Real Madrid.
L’entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, a communiqué la liste des joueurs retenus pour le match de cet après-midi face au Betis Séville au Bernabeu.

Pas de surprise dans le groupe du Real Madrid pour l’affiche du jour, décisive pour l’avenir de Xabi Alonso. Comme attendu, Kylian Mbappé est absent en raison de sa blessure à un genou qui est censée le priver de trois semaines de compétition. C’est la seule absence notable avec celle, de longue durée, de Militao. Distancé de sept points par le FC Barcelone, vainqueur hier du derby contre l’Espanyol (2-0), le Real Madrid doit absolument battre le Betis, 6e du classement, sous peine de compromettre ses chances de titre ainsi que l’avenir de son entraîneur. Le coup d’envoi sera à 16h15.

Gardiens : Courtois, Lunin, Mestre.
Défenseurs : Carvajal, Alaba, Asencio, Carreras, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Jiménez.
Milieux : Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Güler, Ceballos, Thiago.
Attaquants : Vinicius Jr, Rodrygo, Gonzalo, Mastantuono.

