PSG Mercato : un ancien de l’OM déconseille à Vitinha d’aller au Real Madrid

Par Raphaël Nouet - 4 Jan 2026, 12:21
Vitinha au gala des Globe Soccer Awards avec sa compagne.
Brièvement passé par l’OM à 2001-02, Alberto Rivera estime que Vitinha (PSG) ne résoudrait pas les problèmes du Real Madrid au milieu de terrain malgré son immense talent.

Cela fait déjà plusieurs semaines que les médias espagnols expliquent que le principal problème du Real Madrid se trouve au milieu de terrain. Et que le Parisien Vitinha est le chaînon manquant au puzzle merengue. Mais dans les colonnes d’AS aujourd’hui, Alberto Rivera apporte un sérieux bémol. Cet ancien milieu offensif, prêté pendant six mois par le Real Madrid à l’OM de janvier à juin 2002, estime que les problèmes madrilènes sont trop nombreux pour être résolus par un seul joueur, aussi talentueux soit-il.

« Si Vitinha était à Madrid avec autant de terrain à parcourir… »

« Ce que je vois, c’est que lorsque les meilleurs joueurs de l’équipe, ceux de l’attaque, pressent, la défense est très en retrait et les milieux de terrain ont trop d’espace à couvrir. Quand ils étaient ensemble, un peu plus renfermés et cherchant des transitions rapides, ils réalisaient de meilleurs matchs. Je pense que l’arrivée d’un bon milieu de terrain ne résoudrait pas complètement ce problème. Si Vitinha était à Madrid avec autant de terrain à parcourir, il ne serait sûrement pas le même que ce que nous voyons au PSG. »

Une analyse très juste car le PSG joue effectivement en bloc compact avec des lignes très rapprochées permettant des échanges de passes très rapides. Au-delà de ce constat de l’ancien Marseillais, il y a une autre vérité évidente : le PSG n’acceptera certainement pas de céder son meilleur joueur à l’un de ses concurrents européens. Et surtout pas à un Real Madrid avec qui il entretient des rapports tendus depuis le départ de Kylian Mbappé en 2024…

