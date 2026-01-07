250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

Le suspense atteint son paroxysme : la Côte d’Ivoire a validé in extremis son billet pour les quarts, et l’Afrique entière a désormais les yeux rivés sur des confrontations explosives. Ces quarts de finale de la CAN 2025 promettent intensité, surprises et duels de prestige. Place à une montée en température générale !

Les affiches des quarts de finale et leur programmation

Mali vs Sénégal – vendredi 9 janvier, 17h

vs Sénégal – vendredi 9 janvier, 17h Cameroun vs Maroc – vendredi 9 janvier, 20h

vs Maroc – vendredi 9 janvier, 20h Algérie vs Nigeria – samedi 10 janvier, 17h

vs Nigeria – samedi 10 janvier, 17h Égypte vs Côte d’Ivoire – samedi 10 janvier, 20h

Dès vendredi après-midi, le choc Mali-Sénégal ouvrira ce dernier carré. Le soir, le Cameroun tentera d’ébranler le Maroc, pays organisateur, dans une affiche qui sent la poudre. Samedi, l’Algérie de Riyad Mahrez défiera le Nigeria, avant un duel royal entre l’Égypte et la Côte d’Ivoire, championne en titre.

Chocs attendus : ce qu’il ne faudra pas manquer lors de ce tour

Difficile de détourner le regard tant chaque match s’annonce palpitant. Le duel Algérie – Nigeria réunit deux mastodontes en quête de revanche et d’un nouveau sacre. L’impact de joueurs stars comme Mahrez, toujours décisif dans les grands rendez-vous, devrait encore peser lourd.

Incontournable également, l’opposition entre le Cameroun et le Maroc, qui cristallise depuis des années une rivalité électrique. Ce choc a tout d’un huitième avant l’heure, boosté par l’ambiance attendue dans les tribunes marocaines.

Le Mali, outsider sérieux, aura fort à faire face à un Sénégal fidèle à ses ambitions, tandis que le dernier match, Égypte – Côte d’Ivoire, pourrait bien être le théâtre d’une confrontation titanesque entre anciens rois d’Afrique. L’adrénaline monte, les passions aussi.

À quoi s’attendre pour la suite de la CAN 2025 ?

Au vu des forces en présence, le niveau de spectacle et l’intensité des débats s’annoncent exceptionnels. Champions en titre, outsiders et grandes nations vont tout donner pour s’inviter dans le dernier carré.

Dans un contexte où chacun rêve de surprendre, impossible de prédire qui prendra l’ascendant. Verrons-nous l’expérience des leaders faire la différence ou une révélation créer la sensation ? La CAN 2025 tient sans doute déjà sa promesse : offrir un suspense inégalé et des rebondissements jusqu’au bout.

Partagez vos attentes et vos pronostics : ces quarts de finale s’annoncent d’ores et déjà inoubliables, à l’image d’un football africain toujours plus spectaculaire.