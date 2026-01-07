Dans une soirée électrique au Maroc, Zinédine Zidane a vécu un moment d’émotion rare. La légende du football, présente pour soutenir son fils Luca, a vu son cœur battre à l’unisson avec toute l’Algérie lors du but décisif d’Adil Boulbina face à la RDC.

La tension était à son comble, prolongations entamées, les supporters algériens retenaient leur souffle. Puis, surgit Boulbina et son éclair : une frappe pure pour délivrer les Fennecs et offrir la qualification sur le fil. Le compteur affiche 1-0, libération totale. Ce but d’une intensité folle propulse l’Algérie vers le tour suivant. Une délivrance d’autant plus précieuse qu’elle fait vibrer le peuple et rappelle la force indomptable des grands rendez-vous africains.

Zidane explose de joie aux côtés de sa famille

En tribunes, Zinédine Zidane ne cache rien. Dès le but inscrit, il bondit, bras en l’air, tout sourire. À ses côtés, sa femme Véronique partage l’instant. Un couple uni par l’émotion, porté par la réussite algérienne et la performance de leur fils gardien.

Luca, désormais reconnu comme un atout précieux de la sélection, confirme sa solidité dans les grands matches, à l’image de son père sur la scène mondiale. Cette présence familiale appuie la dimension unique de l’instant. Pour en savoir plus sur l’éclosion du portier sous le maillot des Verts, découvrez le parcours récent de Luca Zidane avec l’Algérie.

La ferveur des supporters algériens après l’exploit

Dans les tribunes comme dans la rue, un seul cri a retenti : la fierté algérienne. Le but de Boulbina n’est pas un simple exploit sportif, il incarne la passion d’un peuple et l’union des familles autour de leur équipe. La scène de Zidane et sa famille accompagnant cette vague d’euphorie offre une image forte, si rare à ce niveau. Pour suivre toute l’actualité du gardien et comprendre ses défis, rendez-vous sur cette page dédiée aux dernières performances de Luca Zidane.

À la CAN, chaque détail compte : l’élan d’un peuple, les exploits des héros, mais aussi les regards échangés en tribune entre une légende et les siens. Ce soir-là, l’Algérie n’a pas seulement gagné, elle a rassemblé toutes ses forces vives — joueurs, familles, supporters, histoire.