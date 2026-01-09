

Favori à domicile, porté par tout un peuple, le Maroc avance avec ambition dans sa CAN. Mais un obstacle historique se dresse sur sa route en quarts de finale : le Cameroun. Et les chiffres donnent franchement des sueurs froides.

Sur le papier, le Maroc coche toutes les cases du favori idéal pour cette CAN 2025. Pays hôte, effectif talentueux, expérience internationale. Mais l’histoire de la compétition rappelle une vérité cruelle : certaines nations deviennent presque invincibles dans des contextes bien précis. Et le Cameroun en fait partie. Les Lions Indomptables ont bâti une réputation glaçante lors des phases à élimination directe face au pays hôte. Depuis leur défaite contre l’Égypte en finale en 1986, le Cameroun a remporté… ses cinq confrontations suivantes contre des organisateurs de la CAN.

Retour en arrière :

1988 : le Maroc tombe déjà face au Cameroun en demi-finale (0-1).

1992 : le Sénégal est éliminé en quarts de finale (0-1).

2000 : le Nigeria s’incline en finale aux tirs au but après un match fou (2-2, 3-4 tab).

2002 : le Mali est balayé en demi-finale (0-3).

2008 : le Ghana, pourtant ultra-favori à domicile, chute à son tour (0-1).

À chaque fois, même scénario. La pression du pays organisateur, l’attente populaire, puis le réalisme froid et clinique du Cameroun. Une équipe qui sait voyager, souffrir, et frapper au moment précis où tout un stade retient son souffle.

Favori, oui… mais jusqu’où ?

En cas de confrontation en quarts de finale, les Lions de l’Atlas ne joueront pas seulement un match. Ils affronteront une histoire, un passé lourd, presque une malédiction. Et le Cameroun adore ce genre de contexte. Le Maroc a les armes pour briser cette série. Le talent est là, l’expérience aussi. Mais la CAN a souvent rappelé que les statistiques finissent parfois par s’imposer quand la tension monte. Et si l’obstacle était, une fois encore, insurmontable ?