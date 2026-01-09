À LA UNE DU 9 JAN 2026
[09:19]ASSE – Mercato INFO BUT! : Nzingoula, une piste… mais pas une priorité
[09:00]CAN 2025 : le Maroc face à un obstacle insurmontable en quarts ?
[08:48]OM Mercato : la terreur du Vélodrome au Stade Rennais cet hiver ? 
[08:17]FC Nantes Mercato : un club anglais déclenche les hostilités pour Abline, il ne dirait pas non !  
[07:49]ASSE : le meilleur renfort de janvier est là, Horneland jubile ! 
[07:16]PSG : Fabrizio Romano lâche une bombe sur l’avenir de Luis Enrique
[07:00]OM : dégoûté par le PSG, Benatia prépare déjà sa succession à Marseille !
[06:00]ASSE Mercato : passé par l’AC Milan et les Girondins de Bordeaux, il rejoint l’ASSE !
[05:00]OM Mercato : Guendouzi en Turquie, ça dépite le coach de la Lazio
[00:00]La compagne de Neymar, Bruna Biancardi, en met plein les yeux en présentant ses filles
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

CAN 2025 : le Maroc face à un obstacle insurmontable en quarts ?

Par Bastien Aubert - 9 Jan 2026, 09:00
💬 Commenter
Achraf Hakimi (Maroc)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite


Favori à domicile, porté par tout un peuple, le Maroc avance avec ambition dans sa CAN. Mais un obstacle historique se dresse sur sa route en quarts de finale : le Cameroun. Et les chiffres donnent franchement des sueurs froides.

Sur le papier, le Maroc coche toutes les cases du favori idéal pour cette CAN 2025. Pays hôte, effectif talentueux, expérience internationale. Mais l’histoire de la compétition rappelle une vérité cruelle : certaines nations deviennent presque invincibles dans des contextes bien précis. Et le Cameroun en fait partie. Les Lions Indomptables ont bâti une réputation glaçante lors des phases à élimination directe face au pays hôte. Depuis leur défaite contre l’Égypte en finale en 1986, le Cameroun a remporté… ses cinq confrontations suivantes contre des organisateurs de la CAN.

Retour en arrière :

1988 : le Maroc tombe déjà face au Cameroun en demi-finale (0-1).
1992 : le Sénégal est éliminé en quarts de finale (0-1).
2000 : le Nigeria s’incline en finale aux tirs au but après un match fou (2-2, 3-4 tab).
2002 : le Mali est balayé en demi-finale (0-3).
2008 : le Ghana, pourtant ultra-favori à domicile, chute à son tour (0-1).

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

À chaque fois, même scénario. La pression du pays organisateur, l’attente populaire, puis le réalisme froid et clinique du Cameroun. Une équipe qui sait voyager, souffrir, et frapper au moment précis où tout un stade retient son souffle.

Favori, oui… mais jusqu’où ?

En cas de confrontation en quarts de finale, les Lions de l’Atlas ne joueront pas seulement un match. Ils affronteront une histoire, un passé lourd, presque une malédiction. Et le Cameroun adore ce genre de contexte. Le Maroc a les armes pour briser cette série. Le talent est là, l’expérience aussi. Mais la CAN a souvent rappelé que les statistiques finissent parfois par s’imposer quand la tension monte. Et si l’obstacle était, une fois encore, insurmontable ?

CAN 2025

Actu foot CAN 2025 : les infos les plus chaudes