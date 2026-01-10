À LA UNE DU 10 JAN 2026
CAN 2025 : l’Algérie désormais grande favorite pour le sacre au Maroc ?

Par Bastien Aubert - 10 Jan 2026, 13:30
La joie de Riyad Mahrez
Si le Maroc continue de briller chez lui, l’Algérie poursuit son parcours impressionnant dans cette CAN 2025 et se positionne désormais comme l’une des grandes favorites pour le sacre. Les chiffres en attestent.

Avec quatre victoires en autant de matchs, les Fennecs signent un début de tournoi exceptionnel, un exploit qu’ils n’avaient réussi que deux fois auparavant : en 1990, année de leur premier titre, et en 2019, lorsqu’ils avaient remporté la compétition pour la dernière fois.

Les Fennecs ont le vent en poupe

Leur performance à venir face au Nigeria (17h), battu lors de leurs deux précédentes éditions avant de décrocher le titre, pourrait confirmer la solidité et l’expérience de cette équipe. Excellents en défense sur cette CAN 2025, les Fennecs apparaissent de plus en plus comme une machine bien rodée, capable de gérer la pression et d’imposer son rythme face aux grandes nations africaines. Avec Riyad Mahrez et ses coéquipiers en pleine confiance, l’Algérie pourrait bien viser un nouveau sacre au Maroc, poursuivant ainsi sa légende sur le continent.

