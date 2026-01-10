À LA UNE DU 10 JAN 2026
CAN 2025 : l’Algérie éliminée, Luca Zidane a vrillé complet sous les yeux de son père

Par William Tertrin - 10 Jan 2026, 20:32
La Coupe d’Afrique des nations 2025 restera marquée non seulement par l’élimination de l’Algérie en quart de finale, mais aussi par une séquence qui a enflammé les réseaux sociaux et relancé le débat sur le comportement des joueurs en fin de match. Samedi à Marrakech, les Fennecs ont été battus 2‑0 par le Nigeria, mais l’issue de cette rencontre a été éclipsée par un incident impliquant le gardien algérien Luca Zidane, fils de la légende française Zinedine Zidane.

Un match qui tourne au vinaigre

Sur le plan sportif, le Nigeria a largement dominé la partie grâce à une deuxième période maîtrisée, avec des buts de Victor Osimhen et Akor Adams, construisant une victoire nette et logique qui les propulse en demi‑finales face au Maroc.

Mais c’est à la fin de la rencontre que les passions ont éclaté. Visiblement frustré par l’élimination, Luca Zidane a perdu son sang‑froid en allant confronter le milieu nigérian Raphael Onyedika, dans une séquence tendue où les deux joueurs ont été vus en train de s’empoigner. Tout cela devant les yeux de son père, Zinedine, présent en tribunes.

Des images qui tournent en boucle

Les images, rapidement relayées sur les réseaux et commentées par de nombreux internautes, montrent un Zidane très énervé, au bord de l’explosion émotionnelle après la défaite. La scène a été interprétée par certains comme un débordement totalement injustifié d’après‑match, et par d’autres comme la manifestation de la frustration d’un joueur sous pression.

Plusieurs observateurs ont critiqué ce comportement, estimant qu’un cadre comme Luca Zidane – international pour l’Algérie et fils d’une figure emblématique du football – devrait savoir mieux maîtriser ses nerfs. D’autres, au contraire, ont fait preuve d’empathie, rappelant la tension extrême qui accompagne des matchs à élimination directe dans une compétition aussi prestigieuse que la CAN.

Tensions générales et ambiance électrique

Les tensions n’ont pas seulement touché les joueurs : l’arbitre sénégalais Issa Sy a dû être escorté par la sécurité pour quitter le terrain en raison du climat électrique au stade, signe que la frustration dépassait le cadre strictement sportif. En effet, pendant le match, l’Algérie a eu une occasion de bénéficier d’un penalty sur une main de Junior Ajayi, mais l’arbitre n’a pas sanctionné.

Dans les tribunes, quelques supporters algériens ont aussi été vus tentant de descendre vers la pelouse, retenus par les forces de sécurité, amplifiant encore l’impression d’une rencontre marquée par la colère et la déception.

Un contexte explosif

L’élimination elle‑même fait débat parmi les supporters des Fennecs, certains regrettant que l’équipe n’ait pas su concrétiser ses rares opportunités tandis que d’autres pointent du doigt des décisions arbitrales ou des choix tactiques discutables.

Mais c’est l’attitude de Zidane après le coup de sifflet final qui a cristallisé les critiques, suscitant un large débat sur la maîtrise de soi, la pression des grands matchs et l’impact médiatique des comportements sur le terrain.

