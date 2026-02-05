Le Stade Rennais attend toujours le déclenchement du premier règlement pour le transfert de Kazeem Olaigbe à Trabzonspor.

L’été dernier, le Stade Rennais pensait boucler une bonne opération en cédant Kazeem Olaigbe pour 5 millions d’euros à Trabzonspor. L’accord prévoyait un paiement échelonné, dont un premier versement de 1,7 million attendait l’automne. Or, aucune somme n’a encore atterri dans les caisses bretonnes malgré des relances répétées auprès du club turc.

Cette situation ouvre la brèche d’une réelle tension financière à l’ouest, alors que le Stade Rennais espérait réinvestir ce montant sur le mercato. La pratique des paiements en plusieurs fois est devenue la norme, mais la prolongation de ce retard met en exergue les limites du système et la dépendance de certains clubs à la ponctualité de leurs partenaires.

Olaigbe prêté six mois après son arrivée

Fraîchement arrivé à Trabzonspor il y a tout juste six mois, Olaigbe n’a pas trouvé ses marques dans le championnat turc. Malgré 18 apparitions – dont 14 comme titulaire – l’ailier belge n’a inscrit aucun but et n’a délivré qu’une seule passe décisive. De quoi pousser le staff à rechercher rapidement une porte de sortie, matérialisée par un prêt à Konyaspor, modeste formation qui lutte pour le maintien.

Ce basculement rapide rappelle celui observé chez d’autres joueurs annoncés comme des recrues majeures mais qui, faute de déclic, se retrouvent à rebondir en quête de temps de jeu. Le paradoxe est fort : Trabzonspor n’a pas encore payé le moindre euro à Rennes, mais se déleste déjà du joueur.

Les paiements différés dans les transferts, un risque ?

L’affaire Olaigbe illustre les failles d’un marché où les versements différés sont courants, mais où la confiance entre clubs peut être mise à rude épreuve. Les conséquences ne sont pas anodines pour le Stade Rennais : trésorerie affectée, marge de manœuvre réduite et incertitude au moment de planifier la suite du projet sportif. Dans un contexte déjà tendu en interne, ces retards alourdissent la pression.

D’autres cas de transferts retardés, voire compromis, ont déjà semé la pagaille dans le championnat, posant à chaque fois la question de la sécurité contractuelle et de la capacité des clubs à anticiper ce genre de déconvenue. Sur les marchés européens, ce n’est pas un cas isolé. Preuve s’il en fallait que, si les annonces de signature alimentent la chronique, la réalité des flux bancaires reste, elle, soumise à bien des aléas.