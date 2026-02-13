ASSE : Montanier aimerait ressembler à deux anciens cracks du Real Madrid et du FC Barcelone

Le nouveau coach de l’ASSE Philippe Montanier a expliqué hier qu’il tenait en haute estime deux techniciens de renom, bien connus des deux grands clubs espagnols…

Intronisé à l’ASSE en lieu et place d’Eirik Horneland, Philippe Montanier (61 ans) a bien débuté sa mission de six mois en remportant son premier match face à Montpellier (1-0). Et avant un déplacement à Guingamp samedi, l’ancien toulousain, en conférence presse hier à L’Etrat, a expliqué qu’il avait procédé à quelques changements au sein du staff. « Le premier aménagement du staff c’est qu’Ilan s’occupe du secteur offensif, la responsabilité des attaquants dans les spécifiques, et Stéphane Lièvre de l’aspect défensif. Je considère que c’est un travail d’équipe qui implique aussi le directeur de la performance, les préparateurs physiques, l’entraîneur des gardiens, les kinés et le staff médical. »

Montanier adoube Ancelotti et Guardiola

Interrogé sur ses modèles, Montanier a eu cette réponse : « J’adore Carlo Ancelotti. Je le cite beaucoup. J’ai su par des collègues journalistes qui l’ont côtoyé à Madrid que c’est une super personne, des joueurs qui l’ont eu à Paris m’ont dit qu’au-delà de sa compétence, de sa rigueur, c’est quelqu’un de bien humainement. J’aime beaucoup cet entraineur-là. J’aimerais lui ressembler. Il a une façon de manager qui fait presque toujours l’unanimité. Et c’est la même chose pour Guardiola, que j’adore aussi. »