À LA UNE DU 16 FéV 2026
[15:00]FC Barcelone – Mercato : après Rashford, un autre international anglais dans le viseur ?
[14:30]PSG – Mercato : Paris prêt à tenter le flop Rüdiger ?
[14:00]OM : Laure Boulleau charge Pablo Longoria après la démission de Benatia
[13:30]L’Atlético Madrid entre en guerre contre le FC Barcelone !
[13:00]OM : Bertrand Latour désigne la plus grosse erreur de Mehdi Benatia
[12:30]ASSE : La révélation inattendue d’un ancien Vert en Ligue 1 !
[12:10]OM Mercato : Une piste low-cost déjà activée pour lancer la nouvelle ère de Pablo Longoria ?
[11:50]FC Nantes : un ancien coach des Verts pour remplacer Ahmed Kantari ?
[11:30]RC Lens : Pierre Sage face à un casse-tête qui sent bon le titre
[11:10]ASSE : la nouvelle arme fatale de Montanier pour foncer vers la Ligue 1
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG – Mercato : Paris prêt à tenter le flop Rüdiger ?

Par Louis Chrestian - 16 Fév 2026, 14:30
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

À l’approche du mercato estival, le Paris Saint-Germain scrute déjà plusieurs opportunités sur le marché.
Et une situation attire particulièrement l’attention : celle d’Antonio Rüdiger, dont l’avenir au Real Madrid semble de plus en plus incertain.
Un dossier inattendu… qui pourrait bien devenir l’un des feuilletons de l’été parisien.

Un départ libre qui se précise au Real Madrid

En fin de contrat à l’issue de la saison, le défenseur central allemand n’a toujours reçu aucune proposition de prolongation de la part du club madrilène.
Même constat pour David Alaba, également en fin de bail.

Tout indique donc que le Real Madrid prépare un nouveau cycle défensif, ouvrant la porte à un départ libre de Rüdiger.
À 32 ans, l’international allemand reste pourtant un titulaire fiable lorsqu’il est disponible — preuve que sa cote demeure élevée sur le marché.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

La Premier League en priorité mais pas seulement

Selon plusieurs sources britanniques, Rüdiger aurait déjà une préférence claire :
Un retour en Premier League, quitte à réduire son salaire.

Trois clubs anglais seraient déjà passés à l’action :

  • Tottenham
  • Crystal Palace
  • West Ham

Des discussions auraient même été entamées pour une arrivée libre cet été.
Mais la course pourrait ne pas se limiter à l’Angleterre.

Le PSG en embuscade malgré sa nouvelle stratégie

Toujours attentif aux opportunités, le PSG suivrait également la situation de près.
Une piste qui peut surprendre, tant la politique récente du club parisien privilégie :

  • des joueurs jeunes,
  • à fort potentiel,
  • inscrits dans un projet à long terme.

Rüdiger ne correspond pas vraiment à ce profil.
Mais le contexte défensif parisien pourrait rebattre les cartes.

Un besoin réel dans l’axe défensif parisien

Les performances irrégulières de certains jeunes défenseurs,
ajoutées aux possibles départs de cadres expérimentés,
pourraient obliger Paris à recruter un joueur immédiatement opérationnel.

Dans cette logique, récupérer : Un défenseur expérimenté, habitué aux très grands rendez-vous et gratuitement représenterait une opportunité de marché difficile à ignorer.

Un vrai coup ou un pari risqué ?

Reste désormais une inconnue majeure : La volonté du joueur.

S’il privilégie clairement la Premier League, l’intérêt du PSG pourrait néanmoins rebattre les cartes,
surtout avec la perspective de rester au plus haut niveau européen.

Une chose est sûre : si Paris décide d’accélérer, le dossier Rüdiger pourrait rapidement s’enflammer
et offrir au mercato estival un premier grand suspense.

PSGReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : PSG, Real Madrid