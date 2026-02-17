Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter Benfica est connue

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici la compo officielle du Real Madrid pour affronter Benfica en Ligue des Champions.

Ce mardi soir, plusieurs semaines après sa défaite 4-2 au Portugal, le Real Madrid retrouve Benfica pour le barrage aller de Ligue des Champions. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Álvaro Arbeloa. Coup d’envoi à 21h à l’Estádio da Luz.

La compo du Real Madrid

Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras – Valverde (cap), Tchouaméni, Camavinga – Güler – Mbappé, Vinicius.