À LA UNE DU 17 FéV 2026
[21:06]RC Lens : un éventuel sacre en Ligue 1 fait déjà polémique, les supporters se déchirent sur X !
[20:43]OM : Jérôme Rothen prend le FC Nantes pour fracasser les dirigeants marseillais et Beye
[20:20]ASSE : Ferreira, Lamba, Bernauer, Tardieu, Jaber… quel rôle à leur retour ?
[19:49]AS Monaco – PSG : les compos de Luis Enrique et Pocognoli sont connues
[19:40]Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter Benfica est connue
[19:19]ASSE Mercato : les Verts annoncent une signature très prometteuse (officiel)
[18:53]FC Nantes : Kantari et ses joueurs humiliés publiquement après le massacre à Monaco
[18:30]ASSE : deux joueurs de Montanier font tourner la tête de l’OM
[18:06]OM : le Stade Rennais reprend McCourt de volée pour l’arrivée de Beye
[17:57]PSG – OM : c’est confirmé, Paris risque gros après les dérapages en tribunes
Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter Benfica est connue

Par William Tertrin - 17 Fév 2026, 19:40

Voici la compo officielle du Real Madrid pour affronter Benfica en Ligue des Champions.

Ce mardi soir, plusieurs semaines après sa défaite 4-2 au Portugal, le Real Madrid retrouve Benfica pour le barrage aller de Ligue des Champions. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Álvaro Arbeloa. Coup d’envoi à 21h à l’Estádio da Luz.

La compo du Real Madrid

Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras – Valverde (cap), Tchouaméni, Camavinga – Güler – Mbappé, Vinicius.

