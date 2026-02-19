Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Habib Beye a dirigé son premier entraînement à la tête de l’OM à la Commanderie avant d’être présenté à la presse à 14h15.

Ça démarre fort à Marseille. Habib Beye a dirigé sa première séance à la tête de l’OM à La Commanderie. Premiers mots forts, premières consignes appuyées, premières minutes d’observation aussi. Le nouveau coach n’a pas perdu une seconde avant le déplacement sur la pelouse du Stade Brestois 29 (vendredi, 20h45).

Et avant ce rendez-vous toujours piégeux en Bretagne, une bonne nouvelle est tombée. Selon Bruno Blanzat (Ici Provence), aucun absent n’est à signaler dans le groupe olympien. Mieux encore : Leonardo Balerdi est bien présent et opérationnel. Un signal fort pour Beye, qui pourra compter sur son capitaine et patron défensif pour lancer son mandat.

Dans un contexte où chaque point compte, commencer avec un groupe au complet change tout. Beye veut installer son exigence immédiatement, et avoir ses cadres disponibles facilite forcément la transition. À Brest, l’OM saura très vite si la nouvelle ère est déjà en marche.