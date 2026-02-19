À LA UNE DU 19 FéV 2026
[13:55]Pronostic Brest – Marseille : Habib Beye peut-il réussir ses débuts sur le banc de l’OM ?
[13:30]ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Montanier avant Laval
[13:19]ASSE – Laval : une toute nouvelle venue estampillée RC Lens lancée à Geoffroy-Guichard !
[13:12]RC Lens : Sage annonce la date du retour de Gradit et une pluie de bonnes nouvelles avant Monaco
[12:56]OM Mercato : les révélations de Matt O’Riley sur son passage à Marseille
[12:45]OM – INFO BUT! : après Longoria, un autre départ majeur se profile en haut lieu 
[12:22]FC Barcelone Mercato : Julian Alvarez a fait son choix, le PSG peut trembler
[12:20]OM : les premières images de Beye à l’entraînement, une première bonne nouvelle tombe avant Brest ! 
[12:02]Une légende merengue voit en Mbappé un fossoyeur du Real Madrid
[11:45]FC Nantes : un proche de Waldemar Kita met un taquet à Franck Haise (Stade Rennais)
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : les premières images de Beye à l’entraînement, une première bonne nouvelle tombe avant Brest ! 

Par Bastien Aubert - 19 Fév 2026, 12:20
💬 Commenter
Habib Beye est libre
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Habib Beye a dirigé son premier entraînement à la tête de l’OM à la Commanderie avant d’être présenté à la presse à 14h15.

Ça démarre fort à Marseille. Habib Beye a dirigé sa première séance à la tête de l’OM à La Commanderie. Premiers mots forts, premières consignes appuyées, premières minutes d’observation aussi. Le nouveau coach n’a pas perdu une seconde avant le déplacement sur la pelouse du Stade Brestois 29 (vendredi, 20h45).

Et avant ce rendez-vous toujours piégeux en Bretagne, une bonne nouvelle est tombée. Selon Bruno Blanzat (Ici Provence), aucun absent n’est à signaler dans le groupe olympien. Mieux encore : Leonardo Balerdi est bien présent et opérationnel. Un signal fort pour Beye, qui pourra compter sur son capitaine et patron défensif pour lancer son mandat.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Dans un contexte où chaque point compte, commencer avec un groupe au complet change tout. Beye veut installer son exigence immédiatement, et avoir ses cadres disponibles facilite forcément la transition. À Brest, l’OM saura très vite si la nouvelle ère est déjà en marche.

Compétitions

Actu foot Compétitions : les infos les plus chaudes