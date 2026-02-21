Florian Thauvin et Pierre Sage ont réagi à l’incroyable défaite du RC Lens, renversé par l’AS Monaco en dix minutes (2-3) et qui pourrait perdre le leadership de la Ligue 1 ce soir si le PSG bat le FC Metz.

Ce samedi, le RC Lens a connu un déraillement dont il a été coutumier tout au long de son histoire mais qu’il semblait avoir abandonné depuis l’arrivée de Pierre Sage. Alors qu’il menait tranquillement 2-0 à l’heure de jeu, il a encaissé trois buts en neuf minutes de la part de l’AS Monaco. Si le PSG s’impose ce soir face à la lanterne rouge messine, il perdra sa pole position en Ligue 1. Une soirée forcément frustrante pour les Sang et Or, ce qu’a résumé Florian Thauvin au micro de beIN.

« Il y a vraiment des choses à prendre de ce match-là »

« On est déçus parce qu’on avait le match en main, et on l’a donné, donc c’est une grande déception. Ce soir, ça doit nous servir de leçon. On savait que ça allait être long jusqu’à la fin de saison, qu’on allait perdre des points en chemin. On a grillé un joker. Je pense qu’il y a peut-être l’excès de confiance après le 2-0 où on croit que le match est terminé. On prend peut-être confiance et on découvre un peu, c’est malheureux. On prend trois buts rapidement. On va corriger ça. On réalise une saison extraordinaire jusqu’à présent, on est très heureux de ce qu’on fait. On est contents quand on gagne, on doit accepter quand on perd aussi. »

Pierre Sage, lui, a également fait part de sa déception mais il a rappelé que le plus important était de tirer les leçons de cet échec : « On a donné le match à nos adversaires. On avait régulé les problèmes qu’on avait eus entre la première et la deuxième mi-temps, ce qui nous a permis de bien commencer la seconde période. Mais ensuite, on a enchaîné trois erreurs individuelles et collectives qui n’ont rien à voir dans la rencontre et qui ont donné la possibilité à nos adversaires de revenir dans la rencontre. Il y a deux manières de gérer ça : soit on se victimise, soit on prend la leçon et ça nous permet dans la même situation de mieux gérer ça. Jusqu’à maintenant, on a réussi à chaque fois à remonter. Aujourd’hui, il y a vraiment des choses à prendre de ce match-là ».

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France