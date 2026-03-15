ASSE : Aïmen Moueffek, un déclassement qui interroge

Le match nul de l’AS Saint-Étienne sur la pelouse du Grenoble Foot 38 (0-0) a laissé des traces. Si les Verts ont pu compter sur un Brice Maubleu décisif pour ramener un point précieux dans la course à la montée, une autre situation a particulièrement retenu l’attention : celle d’Aïmen Moueffek.

Considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux et prometteurs de l’effectif stéphanois, le milieu de terrain semble aujourd’hui avoir reculé dans la hiérarchie depuis l’arrivée de Philippe Montanier.

Un temps de jeu en chute libre depuis l’arrivée de Montanier

Depuis la nomination du technicien normand sur le banc des Verts, Aïmen Moueffek peine à s’imposer. Sur les six rencontres disputées sous la houlette de Philippe Montanier, il n’a été titularisé qu’une seule fois, lors du premier match face à Montpellier (1-0). Une rencontre durant laquelle il avait été remplacé assez tôt.

Par la suite, l’entraîneur stéphanois a installé d’autres profils au cœur du jeu. Le trio composé de Kanté, Augustine Boakye et Miladinovic a notamment été privilégié. Puis, lors du déplacement victorieux à Pau (3-0), c’est Florian Tardieu, de retour de blessure, qui a été choisi pour débuter.

Même après la rechute physique de Tardieu, Moueffek n’a pas retrouvé sa place. Miladinovic a été reconduit face au Red Star (2-0) puis à Grenoble (0-0). Plus surprenant encore, alors que le Serbe était en difficulté dans les Alpes, hier soir, Montanier a préféré lancer Duffus pour tenter de redynamiser son animation offensive. Une décision forte qui a confirmé la perte de statut actuelle du joueur formé au club.

Des blessures récurrentes qui freinent sa progression

Si ce déclassement interroge, il s’explique sans doute par une saison encore perturbée par des pépins physiques. L’été dernier déjà, Aïmen Moueffek avait manqué une partie de la préparation estivale, une situation qui s’est répétée à plusieurs reprises ces dernières années.

Depuis le début de l’exercice, des soucis musculaires ont encore freiné sa continuité. Malgré un travail spécifique et l’accompagnement de préparateurs physiques individuels ces dernières années, le milieu stéphanois peine à enchaîner sur la durée.

Ses dernières entrées en jeu, jugées trop neutres, n’ont pas plaidé en sa faveur dans une équipe qui a retrouvé une dynamique positive depuis le changement d’entraîneur.

Montanier continue pourtant de croire en lui

Mais Philippe Montanier ne ferme pas la porte à un retour en grâce. Le coach des Verts a rappelé récemment l’importance de Moueffek dans son groupe :

« Aïmen est un joueur important de l’effectif. C’est un de nos hommes forts. Il a toutes les qualités pour nous aider, qu’il débute ou non. »

Une déclaration qui laisse entendre que la situation n’est pas figée. Le retour imminent de Mahmoud Jaber pourrait toutefois accentuer la concurrence au milieu, rendant encore plus cruciales les prochaines semaines pour l’international espoirs marocain.

La réception d’Annecy, avant la trêve internationale, offrira-t-elle une opportunité à Moueffek de se relancer ? Dans une fin de saison où l’ASSE aura besoin de toutes ses forces vives, le talent du natif de Vienne pourrait redevenir un atout majeur… à condition de retrouver rythme et confiance.

Je trouve ça incompréhensible que Moueffek ne soit pas entré.



Il aurait pu changer certaines choses mais non. Montanier ne semble visiblement pas l’apprécier beaucoup… — 𝙂𝙤𝙪𝙧𝙣𝙞𝙨𝙩𝙚 (@Gourniste) March 14, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne



21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2