ASSE : le cas Moueffek divise les supporters

Le match nul de l’AS Saint-Étienne sur la pelouse du Grenoble Foot 38 (0-0) a été marqué par l’absence totale d’Aïmen Moueffek. Resté sur le banc durant toute la rencontre, le milieu de terrain formé au club voit son statut évoluer depuis l’arrivée de Philippe Montanier. Une situation qui ne laisse pas les supporters indifférents… et qui alimente les discussions à l’approche du sprint final en Ligue 2.

Un déclassement progressif qui interroge

Considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de l’effectif stéphanois, Aïmen Moueffek traverse une période délicate. Depuis la nomination de Philippe Montanier, il n’a été titularisé qu’une seule fois, lors du premier match du nouveau coach face à Montpellier (1-0). Remplacé à l’heure de jeu, il a ensuite progressivement glissé dans la hiérarchie.

Le technicien stéphanois a successivement privilégié différentes formules au milieu. Le trio Kanté-Boakye-Miladinovic a d’abord été reconduit à deux reprises, avant que Florian Tardieu, de retour de blessure, ne soit préféré à Moueffek lors du déplacement victorieux à Pau (3-0).

Même après la rechute physique de Tardieu, Moueffek n’a pas retrouvé sa place. Miladinovic a été titularisé contre le Red Star (2-0) puis à Grenoble. Plus surprenant encore, lorsque l’ASSE a cherché à se montrer plus dangereuse dans les Alpes, Montanier a opté pour l’entrée de Duffus afin de modifier l’animation offensive. Une décision forte qui a confirmé le déclassement actuel du numéro 29.

Les supporters partagés entre incompréhension et réalisme

Cette situation a rapidement fait réagir les supporters sur les réseaux sociaux. Certains s’interrogent sur la gestion du joueur et sur le choix du staff de ne pas le faire entrer en jeu.

Gourniste résume ce sentiment d’incompréhension :

« Je trouve ça incompréhensible que Moueffek ne soit pas entré. Il aurait pu changer certaines choses mais non. Montanier ne semble visiblement pas l’apprécier beaucoup. »

D’autres fans se montrent plus mesurés, pointant notamment les difficultés physiques récurrentes du milieu de terrain. Ligérienpuretdur estime ainsi que la concurrence pourrait encore s’intensifier :

« Au retour de Jaber, ni Moueffek ni Miladinović seront titulaires. Le déficit physique de Moueffek joue beaucoup là-dedans. Par contre s’en priver en fin de match, je comprends pas. »

À l’inverse, certains supporters justifient les choix de Montanier en évoquant les performances récentes du joueur. Muckley tranche :

« Il n’avance pas en ce moment. Il n’est plus à la hauteur de ce qu’il était. »

Même son de cloche du côté d’Eirik Hornegland :

« Vu la gueule de ses bouts de match depuis un moment, je peux comprendre que Montanier n’ait pas envie de le faire rentrer. »

Une concurrence accrue avant un sprint final décisif

Le retour imminent de Mahmoud Jaber, actuellement en phase de reprise, pourrait encore rebattre les cartes et renforcer la concurrence dans l’entrejeu. Pour Moueffek, les prochaines semaines seront donc cruciales afin de regagner la confiance du staff et retrouver du temps de jeu.

La réception d’Annecy pourrait constituer une opportunité idéale pour relancer la machine. Talentueux, formé au club et très apprécié du public, le milieu stéphanois possède encore toutes les qualités pour redevenir un élément clé. Reste désormais à savoir s’il saura saisir sa chance… et faire taire les débats qui agitent aujourd’hui la communauté verte.

Faut arrêter avec ce joueur ok c l'enfant du pays mais stop il a pas les épaules pour ni la santé le talent peut être mais ça ne suffit pas…il sera jamais un grand joueur de foot faut le laisser tranquille on en attend trop de lui et on en fait trop avec lui — _charkox🥱👀 (@charkox2) March 15, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne



21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2