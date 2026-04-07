ASSE : Le Mans au top en ligue 2, coup dur pour les verts

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Impossible de passer à côté de la dynamique impressionnante du Le Mans FC. Le club s’impose aujourd’hui comme l’équipe la plus en forme offensivement en Ligue 2, et les chiffres parlent d’eux-mêmes.

“15 buts sur les 4 derniers matchs” : une statistique qui illustre parfaitement la montée en puissance des Manceaux. Leur dernière démonstration en date ? Une victoire éclatante 4-0 face à Pau, confirmant leur statut d’attaque la plus redoutable du moment.

Dans le détail, la série est impressionnante :

Victoire 4-3 contre Amiens le 20 mars

Victoire 4-2 contre Nancy le 13 mars

Victoire 3-0 contre Annecy le 7 mars

Le Mans déroule, attaque, marque… et impressionne.

⚽️ UNE ATTAQUE DE FOLIE !

👉 𝟭𝟱 𝗕𝗨𝗧𝗦 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝟰 𝗗𝗘𝗥𝗡𝗜𝗘𝗥𝗦 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗘𝗦. 🤯



Sur cette période, Antoine Rabillard 🇫🇷, attaquant du club, cumule 𝟲 𝗕𝗨𝗧𝗦 𝗘𝗧 𝟯 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘𝗦 𝗗. 𝗘𝗡 𝟰 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗘𝗦. 🔥 https://t.co/xlz57iBtV3 pic.twitter.com/HL9fX2Gk4a — Actu Foot (@ActuFoot_) April 6, 2026

Antoine Rabillard, le facteur X

Au cœur de cette dynamique, un homme se distingue : Antoine Rabillard.

L’attaquant français est tout simplement en état de grâce.

“6 buts et 3 passes décisives en 4 matchs”

Un rendement exceptionnel qui symbolise à lui seul la réussite offensive mancelle. Décisif, inspiré et clinique devant le but, Rabillard porte son équipe et s’impose comme l’un des joueurs les plus en vue de cette fin de saison.

L’ASSE en difficulté offensive

À l’inverse, du côté de l’AS Saint-Étienne, le constat est plus contrasté.

Si la solidité défensive est bien présente avec seulement un but encaissé sur la même période, l’attaque peine à convaincre. Les Verts n’ont inscrit que 7 buts, avec des performances irrégulières.

Le nul frustrant contre Grenoble (0-0) le 14 mars et celui contre Nancy (1-1), arraché dans les dernières secondes grâce à Lucas Stassin (90+7), illustrent ces difficultés à faire la différence.

Seules les victoires contre le Red Star (2-0) et Annecy (4-0) ont réellement montré un visage convaincant.

Deux dynamiques opposées

Aujourd’hui, tout oppose les deux équipes. Le Mans avance avec confiance, porté par une attaque en pleine réussite, tandis que Saint-Étienne cherche encore des solutions pour retrouver de l’efficacité offensive.

Dans une Ligue 2 toujours plus compétitive, ces dynamiques pourraient bien peser lourd dans la course aux objectifs de fin de saison.