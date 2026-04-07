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FRANCE

ASSE : Le beau geste des supporters du Mans à Geoffroy-Guichard et ses supporters

Par Louis Chrestian - 7 Avr 2026, 13:30
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La solidarité entre tribunes n’a jamais été aussi visible. Alors que la polémique enfle autour de la dissolution des groupes ultras de AS Saint-Étienne, les supporters du Le Mans FC ont pris position de manière forte et symbolique.

Un soutien clair face à la polémique

La décision de dissoudre les Magic Fans et les Green Angels, deux groupes emblématiques du club stéphanois, continue de faire réagir dans toute la France du football. Et lors de la large victoire du Mans face au Pau FC (4-0), les tribunes mancelles ont envoyé un message fort.

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Le chaudron ne se dissout pas

Deux banderoles, deux messages puissants, qui témoignent d’un véritable soutien aux supporters stéphanois et à l’identité du mythique stade Geoffroy-Guichard.

Une solidarité… malgré un duel à distance

Ce geste n’est pas anodin, surtout dans le contexte actuel. Car sur le plan sportif, le Le Mans FC est en train de devenir un concurrent direct de AS Saint-Étienne dans la course à la montée en Ligue 1.

Grâce à leur victoire convaincante, les Manceaux reviennent à seulement un point de la deuxième place… actuellement occupée par les Verts.

Geoffroy-Guichard, un symbole qui dépasse les rivalités

Surnommé “le Chaudron”, le stade de AS Saint-Étienne est bien plus qu’une enceinte sportive. Il incarne une culture, une ferveur et une histoire reconnues dans tout le football français.

Le message des supporters manceaux rappelle que certaines valeurs dépassent la rivalité sportive : la défense des tribunes, de la passion et de la liberté d’expression des supporters.

Une fin de saison explosive en perspective

Si les tribunes se soutiennent, le terrain, lui, ne fera aucun cadeau. Le Le Mans FC est en pleine forme et met une pression énorme sur AS Saint-Étienne.

Entre solidarité en tribunes et lutte acharnée pour la montée, la fin de saison promet d’être aussi intense qu’inattendue.

Une chose est sûre : respect dans les gradins, bataille sur le terrain.

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