ASSE : Dunkerque déploie le tapis rouge à Saint-Étienne pour le titre en Ligue 2 !

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Le sprint final est lancé pour l’AS Saint-Étienne. À cinq journées de la fin, chaque point compte… et sur le papier, la réception de USL Dunkerque ressemble à une opportunité en or. Mais attention, derrière ce duel déséquilibré, un piège bien réel pourrait se refermer.

Un écart qui s’est creusé… et une dynamique opposée

Il y a encore quelques mois, Dunkerque n’était qu’à trois points des Verts. Aujourd’hui, 14 longueurs séparent les deux équipes. Une preuve claire de trajectoires totalement opposées.

D’un côté, AS Saint-Étienne continue d’avancer dans la course à la montée, malgré un récent accroc face à Nancy (1-1). De l’autre, Dunkerque s’est progressivement éloigné de ses ambitions initiales.

Les hommes de Philippe Montanier abordent donc ce rendez-vous avec un statut de favori assumé, dans un Chaudron qui s’annonce bouillant.

Dunkerque en pleine chute de régime

Du côté de USL Dunkerque, le constat est sans appel. La dynamique s’est inversée brutalement, comme l’explique Vincent Sasso.

On n’a gagné qu’un seul de nos dix derniers matches alors qu’on sortait d’une série de sept victoires et deux nuls.

C’est une accumulation de choses, à commencer par les blessures. On a perdu des joueurs importants aussi.

On perd des matches qu’on n’aurait pas dû perdre. On fait match nul contre Reims alors qu’on pouvait gagner.

Une spirale négative qui a totalement relégué Dunkerque hors de la course au sommet.

Une équipe sans pression… donc dangereuse

Mais c’est justement ce contexte qui pourrait rendre ce match plus piégeux qu’il n’y paraît. Libérés de toute pression, les Nordistes arrivent à Geoffroy-Guichard avec un état d’esprit clair.

Il faut qu’on arrive à changer cette dynamique au plus vite.

On n’a plus rien à perdre.

Un discours qui annonce une équipe prête à jouer sans retenue, avec l’ambition de créer la surprise.

Un exploit historique dans le viseur

L’objectif est même encore plus précis pour Dunkerque : devenir la première équipe à battre deux fois AS Saint-Étiennecette saison.

Un exploit inédit, qui donnerait un peu de relief à leur fin de saison et marquerait les esprits.

Aller jouer à Geoffroy-Guichard, c’est dans la liste des choses que je voulais faire cette année.

Pour Vincent Sasso, ce match est aussi une occasion de savourer un moment particulier dans un stade mythique.

L’ASSE face à un faux cadeau

Sur le papier, tout semble aligné pour les Verts : un adversaire en difficulté, un public acquis à leur cause et une montée en ligne de mire.

Mais dans ce sprint final, les matchs les plus “faciles” sont souvent les plus dangereux. Une équipe libérée peut renverser n’importe quel scénario.

Saint-Étienne est prévenu : Dunkerque pourrait bien transformer ce tapis rouge en véritable piège.