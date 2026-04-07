ASSE : L’appui inattendu de Lucas Stassin en attaque

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

À AS Saint-Étienne, la fin de saison se joue aussi dans les détails… et dans l’état d’esprit. Si Lucas Stassin continue de porter l’attaque des Verts, il peut désormais compter sur un soutien inattendu mais précieux : Joshua Duffus.

Joshua Duffus, le supersub qui change tout

Dans l’ombre, Joshua Duffus s’impose comme une arme redoutable. Avec seulement 540 minutes disputées en 22 matchs (dont 5 titularisations), l’attaquant affiche pourtant des statistiques impressionnantes : 5 buts et 3 passes décisives.

Un rendement exceptionnel pour un joueur souvent utilisé en sortie de banc, capable de faire basculer une rencontre en quelques minutes.

Un état d’esprit exemplaire

Mais au-delà des chiffres, c’est surtout son attitude qui marque les esprits. Lors du dernier match face à Nancy, Joshua Duffus a été le premier à célébrer le but de Lucas Stassin.

Un geste fort, symbole d’une concurrence saine au sein de l’effectif stéphanois.

Dans un sprint final sous pression, cet esprit collectif pourrait faire toute la différence.

Une concurrence qui tire l’attaque vers le haut

La relation entre Lucas Stassin et Joshua Duffus incarne parfaitement la dynamique actuelle des Verts : se pousser mutuellement pour progresser.

Et les résultats sont là. L’attaque de l’AS Saint-Étienne gagne en efficacité et en variété.

Joshua Duffus n’a que des bouts de matchs à se mettre sous la dent, mais son implication reste intacte !



Le premier heureux sur le but de Lucas Stassin, belle concurrence saine qui va tirer les deux vers le haut encore, je l’espère. 🙏 pic.twitter.com/IaSLoKgdw6 — Ferveur Verte (@FerveurVerte_) April 5, 2026

Une opportunité à saisir pour Duffus ?

Avec l’enchaînement des matchs, Philippe Montanier pourrait être tenté de redistribuer les cartes.

Des joueurs comme Zuriko Davitashvili ou Irvin Cardona ont beaucoup donné ces dernières semaines. Une rotation pourrait offrir à Duffus une chance de débuter… voire de s’installer durablement.

Sa polyvalence pourrait même lui permettre d’évoluer sur un côté pour apporter de la fraîcheur.

Un atout précieux dans la course à la montée

Dans cette dernière ligne droite, chaque détail compte. Et Joshua Duffus pourrait bien devenir l’une des clés de la réussite stéphanoise.

Entre efficacité, mentalité irréprochable et impact immédiat, il représente cet appui inattendu qui pourrait permettre à AS Saint-Étienne de faire la différence.

Et si la montée se jouait aussi grâce à lui ?