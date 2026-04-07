À LA UNE DU 7 AVR 2026
[21:00]ASSE : Montanier reçoit un gros coup de pouce venu de Troyes, fragilisé en plein sprint final ! 
[20:45]OM Mercato : le successeur de Rulli soufflé à l’oreille de Benatia, c’est du lourd ! 
[20:30]PSG Mercato : énorme retournement de situation pour Lucas Chevalier ! 
[20:15]ASSE : L’appui inattendu de Lucas Stassin en attaque
[20:00]PSG Mercato : Luis Enrique a chipé le futur Messi au FC Barcelone, le Barça explose ! 
[19:40]OM : McCourt doit boucler un dossier à 80 M€ avant l’arrivée de nouveaux investisseurs 
[19:20]PSG : coup dur de dernière minute pour Paris avant Liverpool 
[19:00]FC Nantes Mercato : 11 joueurs déjà sur le départ en cas de Ligue 2 !
[18:40]PSG : un nouveau renfort tombé du ciel avant Liverpool ! 
[18:20]RC Lens Mercato : coup de tonnerre pour Samson Baidoo ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : L’appui inattendu de Lucas Stassin en attaque

Par Louis Chrestian - 7 Avr 2026, 20:15
💬 Commenter

À AS Saint-Étienne, la fin de saison se joue aussi dans les détails… et dans l’état d’esprit. Si Lucas Stassin continue de porter l’attaque des Verts, il peut désormais compter sur un soutien inattendu mais précieux : Joshua Duffus.

Joshua Duffus, le supersub qui change tout

Dans l’ombre, Joshua Duffus s’impose comme une arme redoutable. Avec seulement 540 minutes disputées en 22 matchs (dont 5 titularisations), l’attaquant affiche pourtant des statistiques impressionnantes : 5 buts et 3 passes décisives.

Un rendement exceptionnel pour un joueur souvent utilisé en sortie de banc, capable de faire basculer une rencontre en quelques minutes.

Un état d’esprit exemplaire

Mais au-delà des chiffres, c’est surtout son attitude qui marque les esprits. Lors du dernier match face à Nancy, Joshua Duffus a été le premier à célébrer le but de Lucas Stassin.

Un geste fort, symbole d’une concurrence saine au sein de l’effectif stéphanois.

Dans un sprint final sous pression, cet esprit collectif pourrait faire toute la différence.

Une concurrence qui tire l’attaque vers le haut

La relation entre Lucas Stassin et Joshua Duffus incarne parfaitement la dynamique actuelle des Verts : se pousser mutuellement pour progresser.

Et les résultats sont là. L’attaque de l’AS Saint-Étienne gagne en efficacité et en variété.

Une opportunité à saisir pour Duffus ?

Avec l’enchaînement des matchs, Philippe Montanier pourrait être tenté de redistribuer les cartes.

Des joueurs comme Zuriko Davitashvili ou Irvin Cardona ont beaucoup donné ces dernières semaines. Une rotation pourrait offrir à Duffus une chance de débuter… voire de s’installer durablement.

Sa polyvalence pourrait même lui permettre d’évoluer sur un côté pour apporter de la fraîcheur.

Un atout précieux dans la course à la montée

Dans cette dernière ligne droite, chaque détail compte. Et Joshua Duffus pourrait bien devenir l’une des clés de la réussite stéphanoise.

Entre efficacité, mentalité irréprochable et impact immédiat, il représente cet appui inattendu qui pourrait permettre à AS Saint-Étienne de faire la différence.

Et si la montée se jouait aussi grâce à lui ?

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot